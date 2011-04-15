Сбербанк обновил линейку пакетов услуг для малого бизнеса

Сбербанк 23 апреля 2018 года запустил новую линейку из пяти пакетов услуг по расчётно-кассовому обслуживанию для малого бизнеса. Об этом говорится в сообщении банка.



Каждый клиент малого бизнеса сможет выбрать для себя подходящий пакет услуг, пользоваться которым ему будет выгодно и удобно.



Пакет услуг "Легкий старт" создан специально для предпринимателей, которые начинают свое дело, и организаций в стадии зарождения. "Удачный сезон" подходит для ведения сезонного бизнеса, а также организациям с невысокой транзакционной активностью. "Хорошая выручка", благодаря сниженному тарифу на внесение наличных, подойдет тем, кто часто вносит выручку, - например, предприятиям розничной торговли. Пакет услуг "Активные расчеты" создан специально для организаций, которые отправляют много платежей. Данный пакет позволяет перенести неиспользованный лимит платежей на следующий месяц. Пакет "Большие возможности" идеален для организаций с высокой транзакционной активностью, которые проводят максимум операций по счету.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.





"AK&M" от 23.04.2018