Центр блокчейн компетенций ВЭБа начал сотрудничать с компаниями Тихоокеанского региона

Центр блокчейн компетенций ВЭБа намерен развивать сотрудничество с блокчейн сообществом Тихоокеанского региона. Как говорится в сообщении ВЭБа, первые соглашения подписаны в рамках конференции Global Token Summit 2.0.3.5. - VII международной встречи проекта rASiA.



Ключевыми аспектами стратегического партнёрства станут организация исследований в области цифровой экономики, разработка образовательных программ, в том числе с целью подготовки специалистов в области цифровой экономики и блокчейн-технологий, а также формирование управленческого и технического кадрового потенциала, совместная научная, аналитическая и образовательная деятельность в сфере развития и внедрения новых финансовых технологий и технологий распределенного реестра.



Госкорпорация "Внешэкономбанк" (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.





"AK&M" от 23.04.2018