Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

23/04/2018
18:38

Центр блокчейн компетенций ВЭБа начал сотрудничать с компаниями Тихоокеанского региона

Центр блокчейн компетенций ВЭБа намерен развивать сотрудничество с блокчейн сообществом Тихоокеанского региона. Как говорится в сообщении ВЭБа, первые соглашения подписаны в рамках конференции Global Token Summit 2.0.3.5. - VII международной встречи проекта rASiA.

Ключевыми аспектами стратегического партнёрства станут организация исследований в области цифровой экономики, разработка образовательных программ, в том числе с целью подготовки специалистов в области цифровой экономики и блокчейн-технологий, а также формирование управленческого и технического кадрового потенциала, совместная научная, аналитическая и образовательная деятельность в сфере развития и внедрения новых финансовых технологий и технологий распределенного реестра.

Госкорпорация "Внешэкономбанк" (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.


"AK&M" от 23.04.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100