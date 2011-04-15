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23/04/2018
18:01

Кабмин утвердил методику оценки деятельности региональных властей

Правительство РФ утвердило методику оценки деятельности региональных властей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Также утверждены правила предоставления субъектам Федерации грантов в форме межбюджетных трансфертов в целях содействия достижению и поощрения достижения наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности деятельности по достижению высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала территорий.

Количество субъектов Федерации, которые могут поощряться по итогам оценки эффективности работы, увеличено с 20 до 40, размер гранта бюджету субъекта Федерации будет определяться исходя из численности населения и индекса бюджетных расходов региона.

Определён перечень показателей, информацию о значениях которых для оценки эффективности работы должны представлять федеральные органы исполнительной власти и организации. Новые показатели оценки эффективности будут охватывать практически все сферы работы органов исполнительной власти субъектов Федерации.

Цель принятых решений - улучшить систему оценки эффективности работы органов исполнительной власти субъектов Федерации, исключить возможность одновременного использования нескольких систем оценки.


"AK&M" от 23.04.2018
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