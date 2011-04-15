Дайджест газеты "Коммерсант" от 24 апреля 2018 года



СПУТНИК ДЛЯ АНГОЛЫ ПОДСТРАХОВАЛИ НАПОЛОВИНУ

СОЗДАНИЕ НОВОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА ОБОЙДЕТСЯ РОССИИ ПОЧТИ В $130 МЛН





Вчера власти Анголы официально признали потерю телекоммуникационного спутника AngoSat-1, который для них сделала корпорация "Энергия", но согласились заказать еще один подобный аппарат. По условиям контракта российские специалисты должны изготовить его в Королеве в течение 30 месяцев. Финансовые условия для "Энергии" крайне тяжелые: по данным "Ъ", страховка в размере $121 млн покроет только половину работ по AngoSat-2. Остальную сумму, которая, по самым скромным подсчетам, оценивается в $130 млн, предприятию придется изыскивать самостоятельно.





ПЕРЕХОД ОТ ЛАТАНИЯ ДЫР К РАЗВИТИЮ

ГЛАВА ЦСР АЛЕКСЕЙ КУДРИН О СМЫСЛЕ БЮДЖЕТНОГО МАНЕВРА



Одно из главных предложений Центра стратегических разработок (ЦСР) - бюджетный маневр, который в ЦСР рассматривают как одно из основных условий перехода к устойчивому экономическому росту и ощутимому росту благосостояния граждан. В чем суть предложений центра, в статье для "Ъ" рассказывает глава ЦСР Алексей Кудрин.





ДЕНЬГИ "РОСКОСМОСА" ИСЧЕЗЛИ В ПРЕСТУПНОМ СООБЩЕСТВЕ

ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФОНДСЕРВИСБАНКА РАСПУСТИЛИ ПО ДОМАМ



Как стало известно "Ъ", МВД заподозрило бывших руководителей Фондсервисбанка Александра Воловника и Петра Ладонщикова в организации преступного сообщества из десятка человек, которые похитили, отмыли или обналичили 6,5 млрд руб., принадлежавшие "Роскосмосу". Тем не менее по решению Мосгорсуда экс-банкиры, отсидевшие по году в СИЗО, были переведены под домашний арест.





С БАНКИРОВ ЗАПРОСИЛИ ЗА ПРОВЕРКУ

АРЕСТОВАНЫ СОТРУДНИК ЦЕНТРОБАНКА И ЕГО ОТЕЦ



Как стало известно "Ъ", СКР и ФСБ пресекли в Москве крупную аферу, в которой, по их данным, участвовали бывший и действующий высокопоставленные сотрудники главного управления (ГУ) Банка России по Центральному федеральному округу. Главный экономист банковского надзора ГУ Алексей Юргелевич и его отец Игорь Юргелевич, по версии следствия, требовали у руководства Банка корпоративного финансирования (ООО "Банк БКФ") €125 тыс., утверждая, что якобы благодаря их усилиям ЦБ ранее положительно оценил работу БКФ.





БОРЦА С КОРРУПЦИЕЙ ПЕРЕБРОСИЛИ НА ЭКОНОМИКУ

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ "М" СТАЛ ОДНИМ ИЗ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЛУЖБЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ФСБ





Как стало известно "Ъ", ушел на повышение начальник управления "М" ФСБ России Сергей Алпатов. Генерал и его подчиненные инициировали самые громкие антикоррупционные расследования, по результатам которых, в частности, были арестованы полицейский миллиардер Дмитрий Захарченко, замдиректора ФСИН Олег Коршунов, а также высокопоставленные чиновники СКР и ФТС. После того как господин Алпатов стал заместителем начальника службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, могут последовать ещё более масштабные разоблачения.





БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ АВТОРИЗУЕТСЯ

ОНЛАЙН-БАНКИНГ ДЕРЖАТ ЗА УЯЗВИМОЕ МЕСТО



Безопасность онлайн-банкинга и мобильных банков постепенно растет - за три года доля таких сервисов, содержащих критически опасные уязвимости, снизилась с 90% до 56%, отмечают эксперты Positive Technologies. Главной проблемой для онлайн-банков с точки зрения безопасности остается незащищенность процесса авторизации, во время которого злоумышленники могут получить доступ к персональным данным клиента.





РЕГИОНЫ СКУПАЮТ МОСКВУ

НА СТОЛИЧНОМ РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ ВНУТРЕННИЕ ИНВЕСТОРЫ





За год доля региональных игроков в сегменте частных инвестиций на рынке недвижимости Москвы выросла в 2,5 раза, подсчитали в Knight Frank. Самые активные - бизнесмены из Тюмени и Санкт-Петербурга. Эта тенденция будет укрепляться: новые санкции со стороны Запада вынуждают инвесторов средней руки оставлять свои средства внутри страны.





В КОСМОС ВКЛАДЫВАЮТ ЧАСТИЧКУ БИЗНЕСА

РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ СОЗДАЛИ ИНВЕСТИЦИОННУЮ КОМПАНИЮ ДЛЯ B2B-ПРОЕКТОВ





Как стало известно "Ъ", бизнесмены Михаил Кокорич и Вадим Махов создали совместную инвестиционную компанию (ИК) Oden Holdings Limited, которая планирует работать с предприятиями, использующими в бизнесе космические технологии. ИК уже вошла в некоторые проекты, связанные с интернетом вещей и управлением сельским хозяйством. В России практика создания частных ИК для космической отрасли распространения не получила: ресурсов у компаний хватает на вклады в точечные проекты, в то время как промышленности нужны миллиардные вложения. Вадим Махов с этим согласен и рассчитывает продать долю в ИК европейскому инвестору.





НПФ ПРИВЛЕКЛИ ВКЛАДЧИКОВ

КЛИЕНТЫ УВОДЯТ СРЕДСТВА ОТ РИСКОВ КОНФИСКАЦИИ



Некоторым негосударственным пенсионным фондам за последнее время удалось привлечь многомиллионные вклады по негосударственным программам. И это несмотря на то, что в целом VIP-программы среди НПФ развиты слабо. С помощью подобных вложений можно, например, спасти свое имущество от раздела при разводе или от конфискации правоохранительными органами, указывают эксперты.





В СЕТЯХ WI-FI ЖДУТ ПОКУПАТЕЛЕЙ

EY ОЦЕНИЛА АКТИВНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БЕСПЛАТНОГО ИНТЕРНЕТА



Пассажиры московского транспорта подключаются к бесплатному Wi-Fi в два раза чаще жителей Лондона и Нью-Йорка, выяснила EY. При этом российские пользователи гораздо реже платят за аудио- и видеоконтент, хотя теоретически популярность Wi-Fi могла бы способствовать развитию платных подписок у сотовых операторов. Участники рынка уверены, что способны увеличить продажи контента и за счет собственных сетей.





СУД ПРОСЯТ ПЕРЕУСТАНОВИТЬ WINDOWS

ЮРИСТЫ НЕДОВОЛЬНЫ РЕШЕНИЯМИ ПО ДЕЛАМ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ



Юридическая фирма Paragon пожаловалась в Генпрокуратуру на Суд по интеллектуальным правам (СИП), который, по мнению фирмы, незаконно использует софт Microsoft, что якобы может влиять на исходы судебных дел с участием корпорации. СИП это категорически отрицает. Лицензии Microsoft закупались на все российские суды в 2008 году по контракту, действовавшему до 2011 года, но созданному в 2013 году СИП Microsoft разрешила использовать софт и дальше.





ТЕЛЕМЕДИЦИНА ТЕСТИРУЕТ ЛАБОРАТОРИИ

ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ ИЩУТ НОВЫЕ ПУТИ К КЛИЕНТАМ



Закон о телемедицине едва успел вступить в силу, но этот рынок уже оказался перенасыщенным, в результате отраслевые сервисы снижают цены и налаживают партнерство с офлайн-компаниями. Так, "Онлайн Доктор", среди совладельцев которого группа "Ташир" Самвела Карапетяна и Genome Ventures экс-главы администрации президента Александра Волошина, заключил соглашение с сетью медицинских лабораторий KDL. Ранее аналогичное сотрудничество анонсировалось с сетью "Гемотест".





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 24.04.2018