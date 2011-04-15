Дайджест газеты "Ведомости" от 24 апреля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 24 апреля 2018 года.





В РОССИИ БЫЛО БОЛЬНО ЖИТЬ



Обезболивающее нурофен стало самым популярным лекарством в 2017 г.: продажи превысили 7 млрд руб. Прежний лидер, кагоцел, - второй.



В 2017 г. самым продаваемым препаратом в аптеках стало обезболивающее и жаропонижающее нурофен британской Reckitt Benckiser Group (также производит препарат от боли в горле Strepsils, от изжоги Gaviscon, презервативы Durex, средства для дома Vanish, Calgon и др.), посчитали аналитики DSM Group: продажи за год выросли на 14,9% и принесли 7,1 млрд руб.



На 2-м месте кагоцел компании "Ниармедик": его продажи упали за год на 9% (6,2 млрд руб.); на 3-м - венотонизирующий детралекс французской Servier: продажи выросли на 21,9% и достигли 6,1 млрд руб., по данным DSM.



По данным другой аналитической компании - IQVIA, 1-е место у кагоцела, 2-е - у детралекса, 3-е - у эссенциале (абсолютные цифры IQVIA не приводит).





МЕГАПРОЕКТ "ГАЗПРОМА": ГАЗОХИМИЯ И ТРУБЫ



Мегапроект "Газпрома" по строительству газохимического комплекса на Балтике стоимостью около $20 млрд может потребовать серьезной модернизации газопроводов.



"Газпром" и "Русгаздобыча" готовят проект строительства газохимического комплекса (ГХК) под Санкт-Петербургом. Производство планируется разместить в Усть-Луге, рассказали "Ведомостям" источник. Представитель "Газпрома" это подтверждает. Но параметры проекта он не раскрыл.



Стоимость проекта может составить до $20 млрд, говорили собеседники. Но под него придется модернизировать систему магистральных газопроводов, уточнил один из них.





НОВАЯ ЖИЗНЬ "РОСГОССТРАХА"



Стратегия "Росгосстраха" до 2021 г. существенно меняет бизнес страховщика, терпящего многомиллиардные убытки.



"Росгосстрах" к 2021 г. должен более чем вдвое сократить долю, которую занимают в сборах поступления от ОСАГО: на этот вид страхования должно будет приходиться только 15%, говорится в бизнес-стратегии "Росгосстраха", с которой ознакомились "Ведомости". В 2017 г. ОСАГО дало 36% всех сборов страховщика, сказано в том же документе.



Чтобы достичь предусмотренного стратегией размера бизнеса ОСАГО, "Росгосстраху" придется сократить прямые продажи полисов в регионах и обнулить агентскую комиссию, считает директор страховой аналитической группы Fitch Анастасия Литвинова.





ВЕКСЕЛЬБЕРГ ПРИНЯЛ САНКЦИИ НА СЕБЯ



"Ренова" Виктора Вексельберга нашла способ обезопасить свою швейцарскую компанию от американских санкций. Она продаст часть акций, но денег за них не получит.



Гендиректор швейцарской Sulzer (производит промышленные машины и оборудование) Грег Пу-Гийом рассказал FT, как "Ренова" Виктора Вексельберга, против которой были введены санкции США, решила продать 14,59% акций Sulzer самой компании за 546 млн швейцарских франков ($561,7 млн).



Две недели назад "Ренова" снизила свою долю в компании с 63,42 до 48,83%. "Из нашего общения с сотрудниками Управления по контролю над иностранными активами (OFAC, подразделение минфина США. - "Ведомости") было совершенно ясно, что мы не были целью санкций. Они делали свою работу, как положено, но поняли, что быстрота решения вопроса для нас очень важна", - сказал Пу-Гийом.





НЕТ ДЕРИПАСКИ - НЕТ ПРОБЛЕМЫ



UC Rusal Олега Дерипаски просит исключить его из SDN-листа. Для этого бизнесмен должен отказаться от контроля над компанией.



"Действия американского правительства не направлены против трудолюбивых людей, зависящих от UC Rusal и ее дочерних компаний", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник, 23 апреля, комментируя разъяснения ведомства к последним санкциям. Его ведомство пишет, что ограничения могут быть отменены, если Дерипаска утратит контроль над предприятием.



"Вероятнее всего, это послабление было "продавлено" европейскими потребителями, которые не смогли оперативно найти замену продукции UC Rusal", - говорит аналитик АКРА Максим Худалов. Форс-мажоры по контрактам с UC Rusal уже объявили Glencore, Rio Tinto, ряд японских трейдеров.





КРЫМ ВМЕСТО ЛОНДОНА



Олигархам нужно помочь не заработать, а потратить то, что осталось.



За российский бизнес на Западе на этот раз взялись всерьез. Давление на наших олигархов разного калибра будет только усиливаться. И вот уже государство лихорадочно думает, как же их выручать - особенно тех, кто "слишком большой, чтобы упасть". Одной из первых прозвучала мысль о внутренних офшорах. Тема совершенно неверная, потому что в ее основе попытка помочь олигархам снова заработать. А посыл должен быть ровно противоположным: нужно помочь потратить то, что осталось.



Похоже, что само правительство это быстро поняло - раз на полном серьезе обсуждает план национализации компаний, попавших под последние санкции. Такие меры быстро превратят олигархов в пенсионеров. Вот от этого и надо оттолкнуться.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 24.04.2018