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24/04/2018
11:14

Игорь Ротенберг продал долю в TPS Real Estate

Бизнесмен Игорь Ротенберг, попавший в чёрный список американского Минфина, продал контролируемую им треть компании TPS Real Estate сестре Лилии Ротенберг. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Сделка по продаже актива была заключена 29 марта — за неделю до введения санкций, под которые попал Игорь Ротенберг — однако сумму собеседник издания называть не стал. Остальные две трети по-прежнему принадлежат трасту семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, которые уже много лет являются деловыми партнёрами отца Лилии и Игоря Аркадия Ротенберга.

TPS Real Estate является головной компанией "ТПС Недвижимости", главными активами которой являются действующие и строящиеся торгово-развлекательные центры в Москве, Краснодаре, Сочи, Новосибирске и Киеве. Общая стоимость компании оценивается примерно в $3 млрд, соответственно, 33.3% компании стоят примерно $1 млрд. Крупнейшим активом компании является торговый центр "Океания", расположенный на Кутузовском проспекте в Западном административном округе Москвы.

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