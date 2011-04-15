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24/04/2018
11:15

Акции РУСАЛа на открытии торгов в Гонконге подорожали на 26% на перспективе смягчения санкций

На открытии торгов на Гонконгской бирже акции РУСАЛа выросли на 26% по сравнению с предыдущей сессией. Это произошло после того, как Управление контроля зарубежных активов (OFAC) Минфина США заявило о возможности снятия санкций с компании.

Рост цен на акции РУСАЛа в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже достигал 35%. Цена акции компании в настоящее время составляет более 2-х гонконгских долларов.

Минфин США 6 апреля ввёл санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В "чёрный список" попали основные активы Олега Дерипаски – UC Rusal, En+ и некоторые другие компании. Американские юридические и физические лица обязаны прекратить коммерческие отношения с включенными в санкционный список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.

Позднее в РУСАЛе допустили возможность технического дефолта по некоторым обязательствам из-за санкций. После этого акции РУСАЛа значительно подешевели.

"AK&M" от 24.04.2018
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