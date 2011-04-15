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24/04/2018
11:22

Polymetal консолидировал 100% месторождения "Прогноз", выкупив 50% в проекте за $140 млн

Polymetal International plc приобрёл 50% долю в серебряном месторождении "Прогноз" за вознаграждение в размере $140 млн, которое подлежит выплате акциями Полиметалла. Об этом говорится в сообщении Polymetal.

В результате сделки Polymetal консолидировал 100% месторождения "Прогноз".

Вознаграждения за 50% доли в "Прогнозе" будет выплачено в виде 14152668 новых обыкновенных акций компании. На Акции будет установлен мораторий на продажу сроком 180 дней. Полиметалл также обязуется выплатить роялти с чистого дохода в размере 0.5%-2.5% (пропорционально приобретаемой доле в 50%), при этом сумма роялти не превысит US$ 40 млн. Роялти будет выплачено только, если цена серебра составит $19 за унцию или выше.

"Прогноз" является самым крупным неразработанным месторождением первичного серебра в Евразии. Его выявленные и предполагаемые ресурсы в соответствии с Кодексом JORC оцениваются в 292 млн унций серебра с содержанием 586 г/т (по оценке компании Micon от 2009 года). Обновленная оценка ресурсов месторождения по стандартам кодекса JORC ожидается в IV квартале 2018 года.

"Я очень рад, что нам удалось консолидировать 100% долю в "Прогнозе", это усиливает портфель долгосрочных проектов развития компании, - заявил Виталий Несис, главный исполнительный директор Группы "Полиметалл". - Это уникальное месторождение по объёму и содержанию серебра, которое со временем должно заменить "Дукат" в качестве одного из крупнейших в мире рудников первичного серебра".

ОАО "Полиметалл" (ИНН 7805104870) является российской компанией по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. Компания в 2016 году произвела 1.27 млн унций в золотом эквиваленте.

Акционерами Полиметалла являются: Pearlmoon, Powerboom Investments ltd. Vitalbond (и аффилированные компании), MBC Development, дочерние компании Полиметалла.

Чистая прибыль ОАО "Полиметалл" по МСФО в 2017 году снизилась на 10% до $354 млн с $395 млн годом ранее. Как говорится в пресс-релизе компании, это вызвано снижением EBITDA и влиянием неденежных положительных курсовых разниц на прибыль в 2016 году. Скорректированная чистая прибыль сократилась на 1% до $376 млн с $382 млн, выручка выросла на 15% до $1.815 млрд с $1.585 млрд, в основном за счёт роста производства в золотом эквиваленте на 13%. Скорректированный показатель EBITDA уменьшился на 2% до $745 млн.

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