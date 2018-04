Газпром и ЛУКОЙЛ обсудили перспективные направления стратегического партнёрства

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов рассмотрели текущие вопросы и перспективные направления взаимодействия в рамках Генерального соглашения о стратегическом партнёрстве. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Между компаниями действует генеральное соглашение о стратегическом партнёрстве на 2014-2024 годы, в рамках которого, в частности, ЛУКОЙЛ осуществляет поставки газа в газотранспортную систему Газпрома. Кроме того, стороны участвуют в проекте освоения Центрального месторождения в Каспийском море.



На Сосногорский газоперерабатывающий завод Газпрома поступает попутный нефтяной газ с северной группы месторождений ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". Началу поставок предшествовала реализация совместного проекта "Газпрома" и ЛУКОЙЛа, в рамках которого была изменена схема газоснабжения потребителей Печорского промышленного узла.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в 2017 году выросла в 2.1 раза до 418.8 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка от реализации за 2017 год выросла на 13.6% до 5.937 трлн руб. Показатель EBITDA за 2017 год вырос до рекордных 831.6 млрд руб., что на 13.8% больше по сравнению с 2016 годом.



"AK&M" от 24.04.2018