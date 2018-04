Газпром и Загорский трубный завод готовят программу научно-технического сотрудничества. об этом говорится в сообщении Газпрома по итогам встречи председателя правления компании Алексея Миллера и генерального директора АО "Загорский трубный завод" (ЗТЗ) Дениса Сафина.



Стороны обсудили ход и перспективы развития сотрудничества. В частности, речь шла о совместной работе в научно-технической сфере. В настоящее время готовится к подписанию соответствующая программа на период до 2024 года.



Загорский трубный завод (ЗТЗ) введён в эксплуатацию в 2015 году и является одним из пяти российских предприятий по выпуску труб большого диаметра. Производственные мощности ЗТЗ рассчитаны на выпуск прямошовных сварных труб диаметром 530–1420 мм, длиной до 12,2 м. Основными потребителями продукции являются компании нефтегазового сектора. С мая 2017 года ЗТЗ производит трубы для нужд Газпрома.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.







"AK&M" от 24.04.2018