Приоритетное значение получат инвестпроекты по производству детского питания, заявил Д.Хатуов

Приоритетное значение получат инвестпроекты по производству детского питания. Об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на совещании по вопросам импортозамещения сырья для производства детского питания, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.



Д.Хатуов информировал участников совещания о прошедших 20 апреля в Минсельхозе России переговорах с делегацией Республики Беларусь, которую возглавлял министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц. "По итогам обсуждения мы выработали общие подходы к согласованию балансов поставок из Беларуси сухого и концентрированного молока, сливочного масла. Партнеры поддержали нашу инициативу по созданию единой компании, через которую будут осуществляться все поставки, и которая будет следить за объемами и качеством поставляемой продукции", - сообщил Д.Хатуов.



Первый замглавы Минсельхоза отметил, что государство вкладывает серьезные средства в развитие АПК. Развитие молочного животноводства является одним из приоритетных направлений для Минсельхоза России. Это позволит обеспечить молокоперерабатывающие предприятия качественным отечественным сырьем. "Одним из направлений, которое до сих пор остается импортозависимым, является производство сырья для детского питания. Государство готово инвестировать в модернизацию и строительство новых предприятий, так как эта продукция необходима стране", - подчеркнул первый замминистра.



Эксперты оценивают российский рынок сухих молочных смесей в 23 млрд руб., или порядка 40 тысяч т.



Д.Хатуов дал поручение региональным управлениям АПК подготовить информацию о перспективных инвестпроектах в области переработки молока и производства детского питания: "Нам необходимо сформировать стратегию инвестиций в производство детского питания и наметить точки роста его объёмов".



Первый замминистра указал на то, что государство взяло курс на поддержку переработчиков, заключающих долгосрочные контракты непосредственно с производителями молока, в результате чего из трейдеров останутся лишь те, существование которых объективно необходимо рынку. "Мы также составим полный реестр российских переработчиков молока и будем настаивать на создании Ассоциации переработчиков молока, которая объединит крупный бизнес, средних и малых производителей", - сказал Д.Хатуов.



"AK&M" от 24.04.2018