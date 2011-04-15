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24/04/2018
12:05

Проект продления жёлтой ветки метро до аэропорта "Внуково" утвердят в 2019 году

Проект планировки территории для продления Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта "Внуково" планируется утвердить в следующем году, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, говорится на портале Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Продление жёлтой ветки метро предусматривается от тупиков за станцией "Рассказовка" вдоль Боровского шоссе с выходом к аэропорту "Внуково" вдоль улицы Центральная. Длина участка - ориентировочно 5.5 км, количество станций - две", - сказала Ю.Княжевская.

По её словам, в зоне продления Калининско-Солнцевской линии метро расположены поселения Внуковское, Марушкинское, Филимонковское Новой Москвы с проектной численностью населения около 200 тыс. человек, количеством работающих - 150 тыс. человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что принято решение о разработке градостроительной документации для новых линий метро в поселки Северный, Внуково и Троицк.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, летом этого года планируется запустить участок жёлтой ветки метро от "Раменок" до "Рассказовки".



"AK&M" от 24.04.2018
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