Ростелеком на юге отразил более 400 DDOS-атак в 2018 году

ПАО "Ростелеком" в ЮФО и СКФО с начала 2018 года отразило более 400 кибератак. Об этом рассказал директор Ставропольского филиала Ростелекома Роман Завязкин в ходе первой на Кавказе межрегиональной конференции "Электронный регион: территория безопасности", которая прошла 19-20 апреля в Кисловодске, говорится в сообщении оператора.



На конференции Ростелеком представил свои решения в области отражения киберугроз. Компания как интегратор решений в области информационной безопасности предлагает услуги "под ключ", то есть оборудование и техническое обслуживание переходит на аутсорсинг оператору. Преимущество для клиента в экономии средств и времени на создание собственной системы безопасности. Ответственность за конфиденциальность и сохранность данных также возлагается на Ростелеком.



Услуга TelcoCloud (безопасность из облака) предполагает защиту от сетевых угроз информационных систем и приложений, расположенных на площадках клиента или в облачном хранилище. Все оборудование размещается в Центрах обработки данных (ЦОД) Ростелекома. При сбоях на одной площадке резервный центр возьмет нагрузку на себя. Заказчику в рамках данной опции предоставляется межсетевое экранирование (фильтрация трафика), обнаружение и предотвращение вторжений, защита от атак на веб-приложения, электронную почту и так далее.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



Чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по МСФО за 2017 год выросла на 15% до 14.05 млрд руб. с 12.249 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3% до 305.329 млрд руб. с 297.446 млрд руб., показатель OIBDA - на 0.1% до 96.857 млрд руб. с 96.772 млрд руб. Операционная прибыль снизилась на 5% до 37.885 млрд руб. с 39.836 млрд руб.





"AK&M" от 24.04.2018