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24/04/2018
10:40

Валютные интервенции Минфина остановили укрепление рубля

Валютные интервенции Минфина остановили укрепление рубля. Минфин вернулся на валютный рынок с покупками, что остановило укрепление рубля. Цены на нефть продолжают оставаться на максимальных с 2014 года отметках со своей стороны оказывая стабилизирующий эффект на рубль. Диапазон 61-63 на этой неделе сохранится, риторика ФРС в начале мая может способствовать росту доходностей на американском рынке госдолга и укреплению доллара ко всем валютам. Об этом говорится в комментарии управляющего активами ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" Александра Баулина.

Прошедшую неделю российский рынок приходил в себя после провала на новых санкциях, волатильность постепенно снижалась, но продолжала при этом оставаться на максимальном за последний год уровне.

Предстоящее на этой неделе очередное заседание ЦБ РФ на таком нервном фоне может оставить ставку без изменений, что поддержит рубль и фондовый рынок. С другой стороны к концу недели инвесторы будут стремиться минимизировать риски перед длинными выходными.

Индекс ММВБ на прошлой неделе попытался вернуться в восходящий канал, проходящий на уровне примерно 2240 пунктов, однако эти попытки пока не увенчались успехом.


"AK&M" от 24.04.2018
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