Минфин США даёт шансы РУСАЛу на восстановление

Благосклонность США в отношении компании РУСАЛа создала локальный фон для повышения, которым и воспользовались накануне инвесторы, говорится в комментарии ведущего аналитика ГК "Телетрейд" Анастасии Игнатенко.



Индекс Мосбиржи повысился до 2250.99 пунктов, показав подъем на 0.82%, безусловно выросли и бумаги самой компании, прибавив в весе 17.65%, воодушевился и сам сектор металлургии.



Однако не стоит забывать, что министерство финансов США заявило, что ослабит санкции к РУСАЛу, если Олег Дерипаска откажется от контроля в компании. Захочет ли Дерипаска уступать своё правящее положение кому-то еще, пока не известно, он не делал никаких заявлений. А это значит, что предрекать акциям РУСАЛа быстрое восстановление еще рано.



Пока же технически картина выглядит следующим образом. Можно ожидать возврата цен в район 30-31 руб. Это зона сопротивления, где проходит выбитый ранее тренд на повышение от июня 2016 года.



В этом же районе, немногим выше проходит и линия сопротивления нисходящего тренда, начатого в начале феврале. Так что проскочить зону 30-31 руб. наверх будет непросто, и вблизи данного сопротивления могут опять появиться желающие сыграть от продаж.





"AK&M" от 24.04.2018