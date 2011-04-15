Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

24/04/2018
10:52

Минфин США даёт шансы РУСАЛу на восстановление

Благосклонность США в отношении компании РУСАЛа создала локальный фон для повышения, которым и воспользовались накануне инвесторы, говорится в комментарии ведущего аналитика ГК "Телетрейд" Анастасии Игнатенко.

Индекс Мосбиржи повысился до 2250.99 пунктов, показав подъем на 0.82%, безусловно выросли и бумаги самой компании, прибавив в весе 17.65%, воодушевился и сам сектор металлургии.

Однако не стоит забывать, что министерство финансов США заявило, что ослабит санкции к РУСАЛу, если Олег Дерипаска откажется от контроля в компании. Захочет ли Дерипаска уступать своё правящее положение кому-то еще, пока не известно, он не делал никаких заявлений. А это значит, что предрекать акциям РУСАЛа быстрое восстановление еще рано.

Пока же технически картина выглядит следующим образом. Можно ожидать возврата цен в район 30-31 руб. Это зона сопротивления, где проходит выбитый ранее тренд на повышение от июня 2016 года.

В этом же районе, немногим выше проходит и линия сопротивления нисходящего тренда, начатого в начале феврале. Так что проскочить зону 30-31 руб. наверх будет непросто, и вблизи данного сопротивления могут опять появиться желающие сыграть от продаж.


"AK&M" от 24.04.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100