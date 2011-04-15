Россельхозбанк завершил сбор заявок инвесторов на приобретение бессрочных субординированных облигаций объёмом 10 млрд руб.

АО "Россельхозбанк" завершило сбор заявок инвесторов на приобретение бессрочных субординированных облигаций серии 01Т1 объёмом 10 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Книга заявок по выпуску бессрочных субординированных облигаций АО "Россельхозбанк" была закрыта 18 апреля 2018 года. По выпуску предусмотрена возможность выкупа по усмотрению Эмитента (опцион call) через 10 лет с даты размещения. Финальная ставка купона была установлена на уровне 9% годовых.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ в 2017 году составила 1.8 млрд руб. против 0.5 млрд руб. годом ранее.





"AK&M" от 24.04.2018