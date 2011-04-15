Сбербанк провел кредитную сделку со счетами эскроу

Сбербанк предоставил проектное финансирование с использованием счетов эскроу. Об этом говорится в сообщении банка.



Кредитная линия на 1.2 млрд руб. была открыта девелоперской компании "Брусника" для строительства новой очереди квартала "Новин" в Тюмени.



Счет эскроу - специальный счет условного депонирования, на котором аккумулируются денежные средства до выполнения определенных обязательств. На данный счет покупатель квартиры вносит денежные средства единовременно или в рассрочку. Банк блокирует средства до окончания строительства и перечисляет их застройщику после передачи квартиры. Этот механизм обеспечивает защиту средств покупателей, так как списание средств со счета эскроу возможно только после завершения строительства объекта недвижимости.



Это первая сделка по новой системе финансирования жилищного строительства. Согласно уже принятым и запланированным поправкам к Федеральному закону N214-ФЗ, в течение трех лет произойдет переход на банковское финансирование с применением счетов эскроу. В соответствии с утвержденной Правительством РФ дорожной картой к середине 2019 года таких сделок должно быть уже не менее 30% от общего числа зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), а к концу 2020 года - до 95% ДДУ.



С 1 июля дивизион "Кредитные продукты и процессы Сбербанка" запускают новый специальный кредит для модели с использованием счетов эскроу. Доля средств банка в такой структуре финансирования проекта составит до 85%. А ставка по кредиту будет более низкой, чем предлагается девелоперам сегодня. Так, для компании "Брусника" в рамках первого пилотного проекта она может составить 5-7% годовых, в зависимости от объема продаж квартир с использованием счетов эскроу.



"Брусника" - девелоперская компания, которая специализируется на строительстве демократичного городского жилья в крупных городах России.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.



"AK&M" от 24.04.2018