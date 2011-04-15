Кабмин дополнительно выделил 5.2 млрд руб. на инвестпроекты АПК с использованием механизма льготного кредитования

Правительство РФ выделило из резервного фонда 5.2 млрд руб. на реализацию инвестиционных проектов по развитию агропромышленного комплекса с использованием механизма льготного кредитования. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Средства предназначены для предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, которые выдаются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную или последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и её реализацию, по льготной ставке.



Выделение этих бюджетных ассигнований позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям привлечь в агропромышленный комплекс заёмные ресурсы в размере не менее 180 млрд руб. на реализацию инвестиционных проектов.





"AK&M" от 24.04.2018