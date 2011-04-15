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24/04/2018
13:35

Спрос на энергетическое оборудование в стране остаётся низким

Из пяти машиностроительных отраслей самый высокий рост в I квартале 2018 года продемонстрировало автомобилестроение (+18.1%). Также положительный результат достигнут в производстве прочих транспортных средств и оборудования. В остальных отраслях произошло падение объёмов производства по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня Информационного агентства AK&M "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги", посвящённом машиностроению.

Спрос на энергетическое оборудование в стране остаётся низким, при этом российская энергетика сильно зависит от импорта. Первая в России газовая турбина большой мощности ГТД-110М, которая должна была заменить импортные аналоги крупных поставщиков, разрушилась в ходе испытаний. Этим проектом занимались РОСНАНО, Ростех и "Интер РАО". По результатам проверки выяснилось, что для полного решения проблемы понадобится минимум год, сообщается в бюллетене.

В целях дальнейшего стимулирования спроса на сельскохозяйственную технику Минпромторг РФ предложил увеличить расходы федерального бюджета на предоставление субсидий сельхозпроизводителям. В 2018 году объём такой поддержки планируется увеличить с 10 млрд руб. до 15 млрд руб., в 2019 и 2020 годах - с 2 млрд руб. до 10 млрд руб.

Минпромторг разработал механизм льготного кредитования на покупку сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. По условиям программы, потребителю могут быть предоставлены кредиты на покупку спецтехники по ставке 5% годовых. Новые правила вступили в силу с 1 марта 2018 году. На реализацию программы в федеральном бюджете предусмотрено 2 млрд руб.

Подробную информацию можно получить в бюллетене "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги" N 1270.


"AK&M" от 24.04.2018
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