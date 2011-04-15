Китайская Chalco исключает работу с РУСАЛом в настоящее время

Китайская государственная корпорация Aluminum Corporation of China (Chalco) в настоящее время не видит возможности для работы с РУСАЛом из-за санкций. Об этом заявил старший вице-президент китайской компании Цзян Цзин, которого цитирует RNS.



"В настоящее время нет возможности для работы с ними (РУСАЛом)", — сказал он на международной алюминиевой конференции CRU Group в Лондоне, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Chalco возможность покупки алюминия или глинозема у РУСАЛа.



При этом представитель китайской компании отметил растущий спрос на алюминий в Китае. По его оценкам, спрос на металл в стране может расти на 1 млн т или больше в год, достигнув 23 млн т к 2020 году.



На прошлой неделе представители UC Rusal провели встречу с китайскими компаниями и трейдерами, чтобы обсудить возможности покупки глинозема и продажи алюминия в условиях наложенных США ограничений.



UC Rusal ищет альтернативные источники глинозема, используемого для производства алюминия, поскольку санкции заблокировали работу с поставщиками. Российская компания также интересовалась возможностями нарастить поставки рафинированного алюминия в слитках в Китай.



По словам собеседников агентства, делегация UC Rusal в составе старших специалистов по маркетингу и продажам не достигла каких-либо договорённостей с китайской стороной, которая обеспокоена санкционными рисками.



Ранее сообщалось, что крупнейшие японские трейдеры попросили UC Rusal прекратить поставки алюминия из-за риска вторичных санкций. В результате компания остановила продажу алюминия в Японию.



Минфин США 6 апреля ввёл санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В "чёрный список" попали основные активы Олега Дерипаски – UC Rusal, En+ и некоторые другие компании. Американские юридические и физические лица обязаны прекратить коммерческие отношения с включенными в санкционный список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.



В понедельник, 22 апреля, OFAC (департамент Минфина США по контролю за иностранными активами), продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против РУСАЛа должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией. Первоначальный срок был установлен до 5 июня. Кроме того, ведомство сообщило, что США могут и вовсе снять санкции с РУСАЛа, если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.



"AK&M" от 24.04.2018