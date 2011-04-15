Полиметалл консолидирует 100% месторождения Нежданинское

ОАО "Полиметалл" (Polymetal International Plc) направило уведомление о реализации опциона на покупку оставшейся 75.3-процентной доли в месторождении золота Нежданинское. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.



Основываясь на условиях соглашения, объявленного в июле 2017 года, Полиметалл решил реализовать свой опцион на покупку оставшейся доли (75.3%) в месторождении Нежданинское у инвестиционной компании, принадлежащей Ивану Кулакову. В результате сделки доля Полиметалла в месторождении составит 100%.



Общее вознаграждение за реализацию опциона составит $144 млн и будет выплачено акциями Полиметалла. Сумма вознаграждения была определена путем умножения $75.3 на общее количество запасов золота, согласно отчёту о рудных запасах. Доказанные и вероятные запасы Нежданинского составляют 1.915 млн унций золота (в соответствии с Кодексом JORC).



Компания планирует завершить сделку к концу 2018 года, после получения одобрения от российских контролирующих органов, включая Правительственную Комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.



Нежданинское - золотое месторождение мирового класса, и его приобретение полностью соответствует долгосрочной стратегии и ключевым компетенциям Полиметалла, так как этот актив характеризуется: существенными ресурсами с высокими содержаниями (запасы в карьере - 2 млн унций золотого эквивалента с содержанием 4 г/т, согласно Кодексу JORC); отличным геологоразведочным потенциалом, причём его дополнительные ресурсы оцениваются в 8.9 млн унций с содержанием 5 г/т (согласно Кодексу JORC); простым способом отработки и простой металлургией; низкой капиталоёмкостью.



Полиметалл планирует представить детальный план развития Нежданинского в IV квартале 2018 года, после завершения ТЭО. Планы на 2018 год включают дополнительную геологоразведку, проведение металлургических тестов, получение всех разрешений, а также разработку проектной документации. Если в 2018 году будет принято решение о развитии проекта, первое производство ожидается в 2022 году.



Нежданинское - четвёртое по величине месторождение золота в России. Находится на северо-востоке Якутии, в Томпонском районе, примерно в 480 км востоку от Якутска. Доступно только по всесезонной грунтовой дороге, не имеет подключения к электросетям. Климат в регионе характеризуется длинной холодной зимой и коротким жарким летом. Рельеф умеренно гористый, высота гор не превышает 600 м относительно низин.



Текущая оценка запасов предполагает открытую добычу в Рудной Зоне 1 в течение 11 лет. Руда будет перерабатываться на традиционной флотационной фабрике в концентрат, с последующей его переработкой на Амурском ГМК или продажей сторонним покупателям.



Компания ожидает, что среднее годовое производство составит 150 тыс. унций оплачиваемого золота в концентрате, при совокупных денежных затратах 650-710 на унцию золотого эквивалента и денежных затратах $590-640 на унцию золотого эквивалента.



Совокупная стоимость активов Нежданинского составляет $95 млн, а относящийся к данным активам убыток компании до налогообложения за 2017 год составил $5.3 млн.



ОАО "Полиметалл" (ИНН 7805104870) является российской компанией по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. Компания в 2017 году произвело 1.075 млн унций золота, что на 21% больше, чем годом ранее., а в I квартале 2018 года - 214 тыс. унций золота (на 8% больше, чем за аналогичный период 2017 года).



Акционерами Полиметалла являются: Pearlmoon, Powerboom Investments ltd. Vitalbond (и аффилированные компании), MBC Development, дочерние компании Полиметалла.



Чистая прибыль ОАО "Полиметалл" по МСФО в 2017 году снизилась на 10% до $354 млн с $395 млн годом ранее. Как говорится в пресс-релизе компании, это вызвано снижением EBITDA и влиянием неденежных положительных курсовых разниц на прибыль в 2016 году. Скорректированная чистая прибыль сократилась на 1% до $376 млн с $382 млн, выручка выросла на 15% до $1.815 млрд с $1.585 млрд, в основном за счёт роста производства в золотом эквиваленте на 13%. Скорректированный показатель EBITDA уменьшился на 2% до $745 млн.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"