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24/04/2018
14:19

Порт "Ванино" привлёк кредит Газпромбанка на 5.952 млрд руб.

АО "Порт Ванино" и АО "Газпромбанк" 23 апреля 2018 года заключили кредитное соглашение на сумму 5.952 млрд руб. Об этом говорится в сообщении порта.

Срок исполнения обязательств по сделке - до 30 марта 2023 года.

Данная сделка была одобрена советом директоров порта "Ванино" 16 апреля.

АО "Порт Ванино" (ИНН 2709001590) - стивидорная компания в Хабаровском крае - предоставляет погрузочно-разгрузочные и сопутствующие транспортно-экспедиционные услуги. Через порт грузы поставляются в северо-восточные регионы России, Австралию, США, Японию, Южную Корею, Китай и другие страны АТР.

Порт расположен в естественной глубоководной бухте Ванина в Татарском проливе, соединяющем Охотское и Японское моря. Это крупнейший транспортный узел Хабаровского края, входит в десятку самых крупных портов России. Навигация открыта круглый год.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "Порт Ванино" по РСБУ в 2017 году снизилась на 1.26% до 1.947 млрд руб. с 1.972 млрд руб. годом ранее. Выручка уменьшилась на 8.21% до 3.537 млрд руб. с 3.853 млрд руб., прибыль от продаж - на 12.77% до 1.764 млрд руб. с 2.023 млрд руб., прибыль до налогообложения выросла на 0.14% до 2.474 млрд руб. с 2.47 млрд руб.





"AK&M" от 24.04.2018
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