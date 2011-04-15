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24/04/2018
14:44

Московская Биржа начинает торги фьючерсами на нефть США

Московская Биржа 25 апреля 2018 года начинает торги фьючерсными контрактами на нефть Light Sweet Crude Oil и маржируемыми опционами на них. Об этом сообщается в пресс-релизе биржи.

"За последние два года товарные деривативы вышли на лидирующие позиции на срочном рынке Московской Биржи. Запуск деривативов на нефть Light Sweet Crude Oil создаёт дополнительные возможности для хеджеров и арбитражеров и является частью нашей стратегии по расширению доступа российских инвесторов к международным бенчмаркам", - комментирует управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской Биржи Игорь Марич.

Фьючерсный контракт на нефть марки Light Sweet Crude Oil является расчётным, котировки осуществляются в долларах США за баррель, лот контракта равен 10 баррелям. К торгам будут допущены шесть серий фьючерсов и две серии опционов.

Нефть марки Light Sweet Crude Oil добывается в США (штат Техас) - это один из самых популярных сортов сырой нефти, является одним из наиболее активно торгуемых товаров в мире. Цена на нефть влияет на цену многих других активов, включая акции, облигации, валюты и даже другие товары. Это связано с тем, что сырая нефть остается основным источником энергии для всего мира.

В товарной секции срочного рынка Московской биржи торгуются контракты на нефть марки Brent, на драгметаллы (золото, серебро, платина, палладий), на медь и сахар-сырец. Объём торгов в секции товарных фьючерсов увеличивается третий год подряд: в 2017 году рост составил 6.9% до 16.28 трлн руб.

"AK&M" от 24.04.2018
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