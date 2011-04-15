Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю снизилось на 0.3%

Численность официально зарегистрированных безработных граждан в РФ за неделю, с 11 по 18 апреля снизилось на 0.3% до 767.37 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.



За неделю уменьшение количества безработных произошло в 51 регионе. Наибольшее снижение показателя наблюдалось в г. Севастополе, республиках Крым, Калмыкия, Тамбовской, Курганской, Липецкой, Волгоградской, Орловской, Ленинградской областях, Камчатском крае.



Рост численности безработных отмечен в 29 регионах. Наибольший рост наблюдался в республиках Тыва, Алтай, Дагестан, Еврейской автономной области.



По состоянию на 18 апреля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 111.969 тыс.





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