Правительство внесло в Госдуму законопроект, запрещающий рекламу написания дипломов на заказ

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, запрещающий рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) и иных работ. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Изменения предполагается внести в статью 7 закона "О рекламе". Авторы законопроекта отмечают, что размещение рекламы этих услуг стимулирует потребителей использовать их, а это оказывает негативный эффект на качество подготовки обучающихся, на результаты оценки научной квалификации лиц, подготавливающих работы в государственной системе научной аттестации.



Ожидается, что установление запрета такой рекламы на федеральном уровне будет способствовать снижению распространения данных услуг, а также повышению защищенности результатов интеллектуальной деятельности.



"AK&M" от 24.04.2018