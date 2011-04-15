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24/04/2018
16:23

Правительство внесло в Госдуму законопроект, запрещающий рекламу написания дипломов на заказ

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, запрещающий рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) и иных работ. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Изменения предполагается внести в статью 7 закона "О рекламе". Авторы законопроекта отмечают, что размещение рекламы этих услуг стимулирует потребителей использовать их, а это оказывает негативный эффект на качество подготовки обучающихся, на результаты оценки научной квалификации лиц, подготавливающих работы в государственной системе научной аттестации.

Ожидается, что установление запрета такой рекламы на федеральном уровне будет способствовать снижению распространения данных услуг, а также повышению защищенности результатов интеллектуальной деятельности.

"AK&M" от 24.04.2018
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