Продовольствие в ЕС в марте подорожало на 0.1%, в России - на 0.7%

Потребительские цены на продукты питания в странах ЕС в марте 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 0.1%, в России - на 0.7%. Об этом свидетельствует информация Росстата, подготовленная на основе публикаций Евростата, национальных статистических служб и данных, размещаемых в сети Интернет в соответствии с требованиями Специального стандарта распространения данных (ССРД) МВФ.



C начала года цены на продовольствие в ЕС выросли на 0.5%, в РФ - на 1.7%.



В марте среди стран ЕС потребительские цены на продукты питания наиболее заметно увеличились по в Бельгии, Румынии, на Кипре (0.6-0.8%); с начала года - в Венгрии, на Кипре, в Румынии, Словакии, Словении (2.1-2.5%).



В ряде государств отмечалось снижение цен на продовольствие. Наиболее заметно продукты подешевели в марте в Дании, Нидерландах, Чехии (0.7-1%), с начала года - в Чехии, Дании, Португалии (0.7-0.9%).



В марте в ЕС наибольший прирост цен среди наблюдаемых групп продуктов питания отмечался на масла, жиры и фрукты.



В России в марте наибольший прирост цен отмечался на овощи - 4% (в среднем по странам ЕС цены остались на прежнем уровне). Фрукты стали дороже на 3.7% (в странах ЕС - на 0.6%). С начала года в РФ отмечался существенный прирост цен на овощи - 12.6% (в ЕС+1.5%) и фрукты - 8.7% (в ЕС +2.7%).





"AK&M" от 24.04.2018