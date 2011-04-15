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24/04/2018
18:06

Глава Минпромторга РФ Д.Мантуров допустил переход РУСАЛА под контроль государства

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров допустил переход РУСАЛа под контроль государства или выкуп госбанком доли Олега Дерипаски в компании. Об этом сообщает телеканал "Вести.Экономика".

"Такое не исключается, но каких-то предметных обсуждений пока на этот счёт не было", - ответил Мантуров журналистам на вопрос, возможен ли переход РУСАЛа под контроль государства или выкуп госбанком доли О.Дерипаски.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин не исключил, что государству придётся выкупить часть акций РУСАЛа или других компаний, оказавшихся под санкциями. Он сослался на похожую практику в ЕС и США, где во времена кризиса государство "заходило в банковские и финансовые институты и до сих пор ещё, условно говоря, не снизило свою долю до докризисного уровня".

Управление Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) 23 апреля опубликовало пояснение к санкциям, введённым 6 апреля в отношении РУСАЛА. В нём OFAC допустило снятие санкции с РУСАЛА, если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией. Одновременно управление Минфина США продлило срок завершения контрактов РУСАЛА по поставке товаров и услуг в США до 23 октября. Ранее этот срок был установлен до 5 июня.

Минфин США 6 апреля ввёл санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В "чёрный список" попали основные активы Олега Дерипаски – UC Rusal, En+ и некоторые другие компании. Американские юридические и физические лица обязаны прекратить коммерческие отношения с включенными в санкционный список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.

ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.

РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.

Чистая прибыль РУСАЛа по МСФО в январе-сентябре 2017 года выросла на 46.4% до $782 млн. Выручка компании выросла на 21.3% до $7.224 млрд с $5.956 млрд. Скорректированная EBITDA компании возросла на 42.4% до $1.534 млрд.

"AK&M" от 24.04.2018
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