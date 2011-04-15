Сергей Иванов посетил с рабочим визитом Зимбабве

Генеральный директор ПАО АК "АЛРОСА" Сергей Иванов во главе делегации компании посетил с рабочим визитом Республику Зимбабве. Он встретился с президентом страны Эммерсоном Мнангагва, с которым обсудил возможности инвестиций в разведку и добычу алмазов на территории Зимбабве. Об этом говорится в сообщении компании.



"В своё время у АЛРОСЫ был опыт ведения геологоразведочных работ в Зимбабве. Мы внимательно следим за процессами, которые происходят в экономической и политической жизни страны, хорошо представляем себе положение дел в ее алмазодобывающем секторе. Встреча с президентом была очень продуктивной. Мы не исключаем для себя возможности участия в перспективных совместных проектах в области геологоразведки и добычи алмазов на территории Зимбабве, видим в них большой потенциал, хотя говорить о каких-то конкретных договорённостях пока рано", - сообщил С.Иванов по итогам встречи с Эммерсоном Мнангагва.



Генеральный директор АЛРОСА провёл также рабочие встречи с министром горной промышленности Зимбабве и руководством зимбабвийской Объединённой алмазной компании.



"Мы не обсуждали конкретные территории, где могут осуществляться геологоразведочные работы или добыча алмазов. Тем не менее, я уверен, что есть много областей, где опыт и экспертиза АЛРОСА могут быть полезны и востребованы нашими зимбабвийскими коллегами", - отметил С.Иванов.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



"AK&M" от 24.04.2018