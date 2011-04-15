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24/04/2018
18:13

Кабмин внёс в Госдуму законопроект о предоставлении соотечественникам "дальневосточных гектаров"

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о предоставлении соотечественникам "дальневосточных гектаров". Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект предлагает предоставлять гражданам - участникам госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, при условии получения ими гражданства РФ.

Предусматривается возможность предоставления земельных участков в безвозмездное пользование иностранным гражданам и лицам без гражданства, являющимся участниками госпрограммы, а при условии получения ими гражданства РФ - в собственность.

Законопроект направлен на стимулирование процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в Россию, а также на развитие Дальнего Востока, в частности, на решение демографических проблем этого региона и на содействие его социально-экономическому развитию.





"AK&M" от 24.04.2018
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