Кабмин внёс в Госдуму законопроект о предоставлении соотечественникам "дальневосточных гектаров"

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о предоставлении соотечественникам "дальневосточных гектаров". Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.



Законопроект предлагает предоставлять гражданам - участникам госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, при условии получения ими гражданства РФ.



Предусматривается возможность предоставления земельных участков в безвозмездное пользование иностранным гражданам и лицам без гражданства, являющимся участниками госпрограммы, а при условии получения ими гражданства РФ - в собственность.



Законопроект направлен на стимулирование процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в Россию, а также на развитие Дальнего Востока, в частности, на решение демографических проблем этого региона и на содействие его социально-экономическому развитию.











"AK&M" от 24.04.2018