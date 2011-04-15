Дайджест газеты "Коммерсант" от 25 апреля 2018 года



ТОРГЦЕНТРЫ ОТДОХНУТ

МАССОВЫЕ ПРОВЕРКИ ПРИВЕЛИ К ЗАКРЫТИЮ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ



Начавшаяся на фоне трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово волна проверок соблюдения мер пожарной безопасности в торговых центрах обернулась закрытием крупных объектов и детских учреждений в Москве и регионах. Выявленные нарушения могут дорого обойтись операторам и собственникам объектов: убытки за каждый день простоя могут превышать 2 млн руб.





К БАНКОМАТАМ ПОДОБРАЛИ КЛЮЧИ

ПОХИТИТЕЛИ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПОМОЩЬЮ ПОСРЕДНИКОВ



В апреле резко участились атаки злоумышленников на банкоматы с целью хищения средств. Если в 2017 году, по данным ЦБ, был зафиксирован 21 такой инцидент, то только за последний месяц, по данным источников "Ъ", правоохранители получили информацию примерно о 10 атаках. Злоумышленники используют проверенную схему, процесс поставлен на поток за счет привлечения низкоквалифицированных сообщников. В ЦБ о массовых атаках на банкоматы либо не знают, либо предпочитают не волновать рынок. Банкиры же настаивают, что для них критически важны нюансы атак для эффективной защиты.





КРЕДИТ ВЭБА ПРИВЕЛ СЛЕДСТВИЕ В КОЛОНИЮ

В ПРИЧИНЕНИИ УЩЕРБА ВНЕШЭКОНОМБАНКУ ОБВИНИЛИ ОСУЖДЕННОГО БЫВШЕГО ТОП-МЕНЕДЖЕРА





Как стало известно "Ъ", Пресненский райсуд Москвы арестовал бывшего директора департамента развития регионов Внешэкономбанка Ильгиза Валитова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии Следственного комитета России (СКР), Ильгиз Валитов вместе с сообщниками искусственно создал условия для банкротства ООО "Заречье-2", которое вело строительство элитного жилого комплекса (ЖК) в Подмосковье, в результате чего ВЭБ потерял выданные этой компании кредитные средства на сумму $117,2 млн. Для предъявления Ильгизу Валитову обвинения и его ареста бывший высокопоставленный сотрудник ВЭБа был доставлен в Москву из колонии, в которой он отбывает срок за ранее совершенное мошенничество.





ЗА ДОМАШНИЙ АРЕСТ ПРОСИЛИ ЕВРО, А ПОЛУЧИЛИ "КУКЛУ"

РЫБНЫЙ КОРОЛЬ ПОСТРАДАЛ ОТ МОШЕННИКОВ В СИЗО



Как стало известно "Ъ", в Москве возбуждено уголовное дело о попытке хищения 150 млн руб. у известного мурманского предпринимателя Юрия Тузова, находящегося в СИЗО по обвинению в организации похищения человека. Бизнесмену, отрицающему свою вину, прямо в "Бутырке" предложили через доверенных лиц заплатить более €2 млн за перевод на домашний арест. Сейчас ведется розыск злоумышленников, а также выясняется, действительно ли они имели связи в правоохранительных органах.





АУДИОРЕКЛАМА СТАНЕТ ГРОМЧЕ

ОТ "ВКОНТАКТЕ" ЖДУТ УСКОРЕНИЯ РОСТА РЫНКА



Объем российского рынка онлайн-аудиорекламы по итогам 2017 года достиг 155 млн руб., не превысив 1% от традиционной рекламы на FM-радио. Участники рынка ждут его трехкратного роста уже в 2018 году и объема в 6,1 млрд руб. в 2021 году, в том числе благодаря монетизации этого направления "ВКонтакте". Кратный рост рынка прогнозировался еще три года назад, но ожидания не оправдались из-за макроэкономических факторов и медленной легализации контента.





ORACLE ОСТАЕТСЯ НА СЛУЖБЕ

КОРПОРАЦИЯ УДВОИЛА ПОСТАВКИ В РОССИЙСКИЙ ГОССЕКТОР



Несмотря на политику импортозамещения, российские госкомпании и госорганы в 2017 году удвоили закупки продукции американской Oracle. Они достигли 8,8 млрд руб., из которых более 2,7 млрд руб. пришлось на Сбербанк. Перспектива перехода на отечественный софт и угроза санкций побуждают закупаться на будущее, пока есть такая возможность, считают участники рынка.





MAIL.RU GROUP ВПИШЕТСЯ В КОНТЕКСТ

ХОЛДИНГ ЗАПУСКАЕТ ПОИСКОВУЮ РЕКЛАМУ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ



Mail.ru Group запустит поисковую контекстную рекламу на своих площадках, включая "ВКонтакте" и "Одноклассники", онлайн-классифайд "Юла" и другие проекты. Запросы пользователей все больше смещаются из классических поисковиков в социальные сети и классифайды, подтверждают участники рынка. В этом сегменте холдингу придется бороться с доминированием двух крупнейших участников рынка контекстной рекламы в России - "Яндекса" и Google.





IPHONE ВЫЙДЕТ ПОД ПОДПИСКУ

РИТЕЙЛЕРЫ ЗАПУСКАЮТ НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ ПРОДУКТ



Ритейлер re:Store вместе с американской Belmont и ХКФ-банком запустит в России программу подписки на iPhone, которая позволит раз в год получать новый смартфон Apple, делая ежемесячные выплаты и сдавая старый по фиксированной цене. Запуск аналогичных программ планируют Cstore, "Связной" и "М.Видео". Спрос на программу будет, если Apple продолжит выпускать инновационные модели, но конкуренцию ей составят традиционные кредиты и trade-in, считают эксперты.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 25.04.2018