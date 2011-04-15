Дайджест газеты "Ведомости" от 25 апреля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 25 апреля 2018 года.





ВЫИГРАЕТ ЛИ ЭКОНОМИКА ОТ ЧМ-2018



Насколько выгодны России подготовка и проведение Чемпионату мира по футболу.



Инвестиции государства в подготовку ЧМ-2018 могли бы еще пять лет обеспечивать экономике новые рабочие места, населению - дополнительные доходы, а бюджету - налоговые поступления. Но санкции и геополитика могут свести весь эффект на нет.



Подготовка и проведение Чемпионату мира по футболу суммарно за 2013-2018 гг. обеспечат России дополнительный 1% к ВВП (около 820 млрд руб.), свидетельствуют предварительные итоги исследования McKinsey, с которыми ознакомились "Ведомости".



Положительный эффект от чемпионата ощутят не только отрасли, непосредственно с ним связанные - такие, как ресторанный бизнес или строительство - но и, к примеру, операции с недвижимостью, сельское хозяйство, и даже добыча полезных ископаемых.





ГОЛОДНЫЕ СУТКИ



Почему российские компании платят мизерные командировочные.

Сотрудники российских компаний жалуются на мизерные командировочные. Но у работодателей есть для такой скупости свои резоны Недавно сервис OneTwoTrip for Business провел онлайн-опрос, каким образом сотрудникам компаний оплачивают расходы в командировках. 71% из 1300 опрошенных бизнес-путешественников признались, что суточных не хватает на расходы в поездках. Довольны выплатами 29%.



Авторы опроса выясняли, сколько же платят компании. Каждый пятый респондент сообщил, что получает менее 300 руб. суточных, и лишь 8% командированных сказали, что им платят больше 2000 руб. суточных.





СНЕСТИ НЕЛЬЗЯ ПОСТРОИТЬ



Право собственности не гарантирует, что государство завтра не отберет землю, строения или квартиры.



Покупка недвижимости в России иногда похожа на лотерею: право собственности не гарантирует, что государство завтра не отберет землю, строения или квартиры. Но и сами покупатели часто сквозь пальцы смотрят на риски



Спорами о правах на недвижимость сейчас никого не удивишь. Причем в группе риска не только владельцы коммерческой недвижимости, но и частные лица - владельцы земли и даже квартир. Они тоже при определенных обстоятельствах могут лишиться своей собственности. Причем противостоять государству, как показывает практика, крайне сложно. Как выяснили "Ведомости", только в Московском регионе рассматриваются десятки исков о сносе строений площадью десятки тысяч квадратных метров и изъятии сотен гектаров земель. Иногда, как в случае со сносом торговых объектов в Москве, речь идет о превышении полномочий властями, иногда - об ошибках в документах, но чаще всего покупатели рискуют остаться без недвижимости из-за нарушений, допущенных застройщиками.





МВД ВЕРНУЛОСЬ НА "БАЙКАЛ"



МВД готово заплатить 287 млн руб. за компьютеры на базе отечественных процессоров "Байкал". В прошлом году ведомство отказалось покупать такие машины у "Т-платформ".



Министерство внутренних дел (МВД) вновь намерено купить компьютеры, работающие на российских процессорах "Байкал". За 7511 машин министерство готово заплатить 286,9 млн руб. (38 200 руб. за каждую), следует из документации на сайте госзакупок. Поставить компьютеры надо до ноября 2018 г.



Ровно столько же устройств с "Байкалами" ведомство отказалось выкупать у компании "Т-платформы".



Двухъядерный процессор "Байкал-Т1" с тактовой частотой 1,2 ГГц по техпроцессу 28 нм разработан в России, но производится на тайваньском заводе TSMC. "Дочка" "Т-платформ" "Байкал электроникс" лицензировала нужные IP-блоки (intellectual property) - готовые элементы для проектирования микросхем - у английской Imagination Technology. Российская компания сама объединила их, рассчитала, как чип будет реализован в кремнии, и написала прикладной софт.



Министерство пытается закупить компьютеры на процессорах "Байкал-Т1" больше года. "Т-платформы" поставили 1837 компьютеров на 71 млн руб. Остальные МВД принимать отказалось. "Т-платформы" не поставили ни одного компьютера в срок, следовало из документов Федеральной антимонопольной службы (ФАС), изучавшей эту сделку.





"О'КЕЙ" СДВИНЕТ ПОЛКИ



"О'кей" превратится в сеть компактных гипермаркетов - этот формат сейчас самый востребованный.



Гипермаркеты, которые принесли группе "О'кей" 87% выручки, останутся ее основным бизнесом, но главное развитие сети будет идти за счет дискаунтеров "Да!", описал стратегию развития группы ее гендиректор Миодраг Боройевич на конференции MAPIC Russia. Гипермаркеты будут оптимизироваться.



Сейчас средняя торговая площадь гипермаркетов "О'кей", по ее данным, - 7300 кв. м. Эти 78 магазинов компания разделяет для себя на 51 формат в зависимости от площади (от 1100 до 12 000 кв. м) и ассортимента. Цель - оставить шесть форматов. Тестировать гипермаркеты на небольших площадях "О'кей" начала в конце 2016 г.





190 МИЛЛИАРДОВ НА СВАЛКУ



Крупнейшим оператором по вывозу и утилизации мусора в Подмосковье станет связанная с "Ростехом" компания "РТ-инвест". Крупный контракт достался и структуре Игоря Чайки, сына генпрокурора РФ.



На фоне протестов против эксплуатации свалок и мусорных полигонов, которые прошли сразу в нескольких городах Подмосковья, областные власти завершили рассмотрение заявок от компаний в конкурсе региональных операторов по обращению с отходами. Оператор выбран в каждом из семи кластеров региона, который теперь поделен по территориальному признаку. Всего поступило 14 заявок, на торги было допущено семь компаний. Контракты с ними будут заключены на 10 лет; с ними же будут обязаны заключить договоры на вывоз мусора все компании и муниципалитеты. Сейчас вывозом мусора занимается более 300 организаций, а договоры заключаются частниками и полигонами без посредников.



На этих услугах операторы заработают 191,1 млрд руб. Самым крупным оператором на территории Московской области станет структура с участием "Ростеха" - "РТ-инвест" (на 25,01% принадлежит "Ростеху", на 74,99% - гендиректору компании Андрею Шипелову). Сбором мусора на северо-восточном направлении (Ногинский кластер) займется компания "Хартия", которая принадлежит сыну генпрокурора Юрия Чайки - Игорю.





БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ - ЭТО НЕ СТРАШНО



Главный смысл событий в Армении для России не в том, что там на самом деле происходит, а в том, как это у нас воспринимается и комментируется.



И если восторженные комментарии носителей оппозиционных взглядов вполне предсказуемы, то, наблюдая за реакцией российского истеблишмента, нельзя не удивляться. События в Ереване, вполне попадающие под пропагандистское определение "майдана", вдруг оказались чем-то вполне приемлемым и чуть ли не одобряемым руководством России. Отставку законного и дружественного России главы правительства под давлением массовых выступлений оппозиции внезапно предлагается считать всего лишь "суверенным делом государства", как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.





LADA ДОРОЖАЕТ



"АвтоВАЗ" запланировал второе в этом году повышение цен. Компания объясняет его падением рубля.



"АвтоВАЗ" с 1 мая планирует поднять рекомендуемые розничные цены на все свои автомобили, рассказали "Ведомостям" топ-менеджеры двух крупных дилерских компаний автопроизводителя. Удорожание составит 1-2% в зависимости от модели и комплектации, уточнил один из них.



Планируемое повышение связано с недавними курсовыми колебаниями, сообщил представитель "АвтоВАЗа". "АвтоВАЗ" закупает часть автокомпонентов за рубежом. Локализация у автомобилей Lada - 85%.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 25.04.2018