Китайский конкурент Uber может провести IPO на $80 млрд

Китайский сервис заказа такси Didi Chuxing проводит переговоры на предмет проведения первичного публичного размещения (IPO). Об этом сообщает CNBC со ссылкой на материалы The Wall Street Journal.



В декабре 2017 года, после привлечения $4 млрд от инвесторов, включая японский концерн SoftBank, Didi Chuxing оценивалась более чем в $50 млрд. Теперь компания ставит себе задачей достичь стоимости $70-80 млрд за счёт IPO, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванные источники.



Компания может провести публичное размещение уже во второй половине 2018 года, но точной даты листинга нет, поскольку переговоры находятся в ранней стадии.



Didi Chuxing отказалась комментировать данную информацию по запросу CNBC.



На днях Didi объявила о выходе на рынок услуг заказа такси в Мексике, что сделает её прямым конкурентом Uber. В Китае же Didi Chuxing выкупила бизнес Uber ещё в 2016 году. Didi также сообщила о планах выйти на рынок Тайваня.



Ранее Didi сотрудничала с международными операторами заказа услуг такси, работая за пределами Китая. Теперь же, выходя на рынок Мексики, компания впервые осуществляет прямую экспансию за пределами домашнего рынка, подчёркивается в сообщении.



Uber в настоящее время также планирует провести IPO, но по словам руководства компании, оно состоится не ранее 2019 года.



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