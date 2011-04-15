ЛСР закрыла сделку по продаже завода ЖБИ

Группа ЛСР финализировала сделку по продаже ООО "ДСК - Прогресс" (ранее ООО "ЛСР. Строительство - М") компании, входящей в структуру Финансово-строительной корпорации "Лидер". Об этом говорится в сообщении ЛСР.



Операционный контроль над предприятием полностью передан покупателю.



Сделка является частью реализации стратегии Группы ЛСР по оптимизации портфеля активов и фокусированию на основной и наиболее высокодоходной деятельности - девелопменте жилой недвижимости. В рамках данной стратегии недавно также была осуществлена продажа завода по производству железобетонный изделий в Ленинградской области. На этом активную фазу оптимизации можно считать завершенной.



Финансовые параметры сделки разглашению по условиям договора не подлежат.



Московский завод ЖБИ основан в 1955 году. В данный момент - это современное предприятие, производящее железобетонные изделия, а также осуществляющее проектирование и строительство жилых и социальных объектов на территории Москвы и Московской области. Завод оборудован линиями ведущих производителей Германии - компаний Weckenmann и Vollert. Работа оборудования полностью автоматизирована, что позволяет экономить время и трудовые ресурсы. Производственная мощность площадки - 250 тыс. кв. м жилья или 150 тыс. кубометров железобетонных изделий в год.



ПАО "Группа ЛСР" (ИНН 7838360491), основанная в 1993 году, занимается производством стройматериалов, строительством и девелопментом в сфере недвижимости. В неё входят предприятия по производству керамического кирпича, газобетона, нерудных строительных материалов, товарного бетона, железобетонных изделий, а также по строительству крупнопанельного жилья. Основным владельцем компании является Андрей Молчанов.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Группа ЛСР" по РСБУ за I квартал 2017 года сократилась на 26% до 85.182 млн руб. со 115.083 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась в 3.1 раза до 714.585 млн руб. с 231.23 млн руб., валовая прибыль - в 5 раз до 581.831 млн руб. с 94.524 млн руб. Прибыль до налогообложения упала в 18 раз до 8.726 млн руб. со 158.545 млн руб.



Прибыль ПАО Группа ЛСР по МСФО за 2017 год выросла на 73% до 15.871 млрд руб. с 9.163 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 30% до 138.494 млрд руб. со 106.524 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 33% до 36.845 млрд руб. с 27.75 млрд руб., операционная прибыль - на 60% до 22.444 млрд руб. с 14.031 млрд руб., валовая прибыль - на 18% до 33.941 млрд руб. с 28.745 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 61% до 20.288 млрд руб. с 12.598 млрд руб. Прибыль на акцию составила 154.51 руб. против 90.72 руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"