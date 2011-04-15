Ростех оптимизирует работу экстренных городских служб

Концерн "Автоматика", входящий в Госкорпорацию Ростех, создает уникальную технологическую платформу "Видеогард", которая позволит объединить системы "Безопасный город", "ЭРА-ГЛОНАСС" и "112". Разработка позволит сократить время реакции на экстренные ситуации и повысит безопасность граждан, говорится в сообщении Ростеха.



"Видеогард" позволяет на базе единой интеграционной платформы объединить системы экстренных служб - "Безопасный город", "ЭРА-ГЛОНАСС" и "112". На платформе "Видеогард" возможно объединение всех экстренных городских служб, систем видеонаблюдения, "тревожных кнопок", установленных в квартирах и офисных помещениях, пожарно-охранных систем, комплексов экомониторинга, систем анализа дорожной ситуации и других.



Основной проблемой объединения информационных систем экстренных служб является то, что для каждой задачи в разное время создавались и эксплуатировались комплексы, использующие различное оборудование и программное обеспечение. Платформа "Видеогард" позволит без существенных вложений в замену оборудования и перепрограммирование устройств, объединить все системы. Это, как заявили в радиоэлектронном кластере Ростеха, даст возможность создавать антикризисные центры, которые будут агрегировать всю информацию в одной точке.



Интеграционная платформа "Видеогард" может иметь различные сферы применения. В частности, использоваться в составе ситуационных центров и центров мониторинга в крупных и территориально-распределенных системах безопасности, начиная от отдельных элементов безопасности до полноценной системы класса PSIM (Physical Security Information Management), использоваться при решении задач класса "Безопасный город" и "Умный город", создавать системы городского видеонаблюдения и другие.



Согласно мировому опыту, использование PSIM в обслуживании городов позволяет ежегодно на 2-3% снизить количество преступлений, повысить эффективность работы правоохранительных органов и спасателей на 20%, а также на 30% повысить раскрываемость правонарушений разного уровня.



Принцип работы PSIM-систем основан на том, что при возникновении угрозы или нештатной ситуации, информация автоматически передается в систему управления инцидентами, являющуюся частью PSIM. В ней прописаны алгоритмы реагирования на любые возможные происшествия. В зависимости от развития событий, система выбирает тот или иной порядок действий, включая автоматическое уведомление служб и выдачу заданий операторам ситуационного центра.



"В большинстве своем системы видеонаблюдения, устанавливаемые в учреждениях общественного назначения: магазинах, кафе, ресторанах, образовательных учреждениях и других местах, имеют стихийную природу и решают отдельные локальные задачи. Им на смену придут профессиональные системы, которые будут способны сделать отдельные локальные участки частью единой архитектуры аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", - заявила руководитель проектов специального назначения АО "Концерн "Автоматика" Нина Адамова, цитируемая в сообщении.



Работы по созданию единой платформы стартовали в апреле 2018 года, завершить разработку системы планируется в мае 2019 года.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



"AK&M" от 25.04.2018