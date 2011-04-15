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25/04/2018
10:38

ЦБ защищает частных инвесторов от недооценки рисков "младших" облигаций

ЦБ защищает частных инвесторов от недооценки рисков "младших" облигаций. Центробанк может запретить неквалифицированным инвесторам покупать субординированные облигации банков. Об этом говорится в комментарии старшего аналитика ИК "Фридом Финанс" Богдана Зварича.

Действительно, субординированные облигации банков несут на себе повышенные риски. В случае проблем с нормативами у банка они могут быть "списаны" или конвертированы в акции. В результате инвестор понесет существенные потери, вплоть до всей вложенной суммы, если банк пройдет процедуру санации. При покупке неквалифицированные инвесторы склонны недооценивать риски и ориентироваться в первую очередь на доходности инструментов. В этой связи облигация, будучи инструментом с фиксированным доходом, может восприниматься как аналог депозита даже в случае субординированных выпусков, хотя это не так. Риски в данном случае будут существенно выше, подчеркивает аналитик.

В результате, принимая ограничение на вложения в субординированные облигации банков, ЦБ защищает неквалифицированных инвесторов от высокорисковых вложений при недостаточно адекватной оценке рисков. В то же время квалифицированные инвесторы, которые обычно держат достаточно диверсифицированный портфель активов, смогут покупать эти выпуски, так как их уровень оценки рисков более адекватен, чем у неквалифицированного инвестора. Плюс к этому в зависимости от риска эмитента в портфеле данные облигации могут занимать незначительные доли.


"AK&M" от 25.04.2018
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