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25/04/2018
10:59

Рубль готовится к новым потерям

После трех дней снижения рубль умеренно укрепился к иностранным валютам благодаря отступлению доллара на международном валютном рынке, высоким ценам на нефть, а также смягчению санкционного режима. По итогам сессии пара доллар/рубль просела на 0.3%, обосновавшись в районе 61.35 руб. Евро/рубль закрылась с понижением на символические 0.07%, немногим выше уровня 75 руб. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекс" Игоря Ковалева.

Во вторник "россиянин" демонстрировал попытки локальной коррекции, которые по-прежнему выглядят робкими и слишком вялыми. Ослабление санкций против РУСАЛа не вызвало заметной реакции валюты, хотя принесло некоторое облегчение.

Нефть Brent накануне отступила, поскольку трейдеры начали сомневаться в выходе США из ядерной сделки с Ираном из-за слухов о разработке новой программы. Это ограничивает и без того скромный потенциал восстановления нашей валюты. Сегодня в противовес факторам сильного доллара и снизившейся нефти будет выступать пик налоговых выплат, и внутридневная динамика пары может оказаться нейтральной.

Что же касается перспектив до конца недели, здесь превалируют понижательные риски для рубля. Дело в том, что в такой нестабильной внешнеполитической обстановке трейдеры с большой долей вероятности захотят зафиксировать прибыль по длинным позициям перед долгими выходными в РФ. А это грозит новыми потерями для "россиянина", особенно если аналогичный сценарий постигнет рынок нефти, а доллар продолжит укрепляться. В этом случае доллар с легкостью вернется выше уровня 62 руб.


"AK&M" от 25.04.2018
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