Доллар укрепляется на фоне роста доходностей казначейских облигаций до 4-летних максимумов

Доллар США продолжает укрепляться "по широкому фронту". Рост доходности 10-летних американских казначейских бумаг накануне до отметки в 3% впервые с 2014 года повышает интерес к "американцу". Помимо текущей достаточно позитивной статистики США рыночные игроки переоценивают инфляционные ожидания и как следствие скорость принятия решений ФРС. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Помимо этого необходимо отметить, что на спрос на доллары сохраняется и на фоне снижения рисков полномасштабного торгового противостояния США и КНР. Накануне президент США сообщил, что министр финансов г-н Мнучин в ближайшие дни отправится в "Поднебесную" для торговых переговоров, при этом оценив шансы их позитивного исхода как высокие. Сегодня макроэкономический календарь не предполагает публикации значимых данных, рынки смещают фокус внимания на завтрашнее заседание ЕЦБ.



Аналитики полагают, что европейский регулятор не изменит свою риторику, обратив внимание на снижение деловой активности и отсутствие инфляционного роста, что может оказать локальное давление на евро. Кроме того, регулятор может указать на сохранение опасений связанных с протекционизмом. Краткосрочные ориентиры по EURUSD 1.21-1.22.





"AK&M" от 25.04.2018