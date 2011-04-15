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25/04/2018
13:04

Shell продаст подразделение транспортировки и сбыта в Аргентине компании Raizen

Shell подписала соглашение о продаже подразделения транспортировки и сбыта углеводородов в Аргентине компании Raizen. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Согласно договорённости, покупатель заплатит $0.95 млрд за перерабатывающий завод в Буэнос-Айресе, около 645 заправочных станций, подразделения по производству СНГ, судового и авиационного топлив, битумов, химикатов и ГСМ, а также подразделения, отвечающие за поставку и дистрибьюторскую деятельность. Закрытие сделки, в зависимости от выполнения определённых условий, ожидается в течение 2018 года.

После завершения сделки приобретаемые Raizen подразделения останутся связанными с Shell посредством различных коммерческих соглашений на общую сумму $0.3 млрд.

Соглашение соответствует стратегии Shell, целью которой является упрощение портфеля активов, в том числе за счёт реализации активов на сумму $30 млрд.

Raizen, совместное предприятие Shell и Cosan, основанное в 2011 году, является ведущим производителем биотоплива и дистрибьютором различных видов топлива в Бразилии, где ему принадлежат более 6 тыс. заправочных станций Shell. Годовой оборот компании оценивается в $24 млрд.

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