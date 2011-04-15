"Газпром нефть" ввела в эксплуатацию вторую скважину на месторождении Sarqala

Gazprom Neft Middle East B.V., дочерняя компания "Газпром нефти" ввела в эксплуатацию вторую скважину Sarqala-2 на месторождении Sarqala (блок Garmian), расположенном в Курдском регионе Республики Ирак. Об этом сообщается в пресс-релизе "Газпром нефти".



На текущий момент дебит новой скважины составляет 11 тыс. баррелей в сутки, при потенциале увеличения до 15 тыс. баррелей. Совокупный суточной объём нефтедобычи на месторождении увеличен более чем в 2 раза и превысил 21 тыс. баррелей в сутки.



"Благодаря запуску новой скважины мы подтвердили геологические прогнозы и получили актуальную информацию о свойствах пластов месторождения Sarqala. В целом, геология курдского региона мало изучена, поэтому новая скважина имеет большое значение с точки зрения опыта и знаний о месторождении", - говорит директор дирекции по крупным проектам "Газпром нефти" Денис Сугаипов.



Первая нефть на блоке Garmian была получена в 2011 году, уже в 2015 году начата коммерческая отгрузка сырья с месторождения. Накопленная добыча на 15 апреля 2018 года составляет 7 млн баррелей нефти. На сегодняшний момент завершен первый этап расширения мощности установки сбора и подготовки нефти до 25 тыс. баррелей в сутки, продолжается расширение инфраструктуры до 35 тыс. баррелей. В III квартале 2018 года запланировано начало бурения скважины Sarqala-3, завершающей фазу I разработки месторождения.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2016 году по МСФО выросла на 82.5% до 200 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 2.4% и составила 1.696 трлн руб. Скорректированная EBITDA выросла до 456 млрд руб. в 2016 году, на 12.7% к 2015 году. Объём добычи углеводородов увеличился на 8.2% до 86.2 млн т н.э. по итогам 2016 года, рост – 8.2%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 9 месяцев 2016 года выросла более чем в два раза до 107.996 млрд руб. Выручка снизилась на 6% до 906.018 млрд руб. с 967.66 млрд руб. годом ранее.



"AK&M" от 25.04.2018