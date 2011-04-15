Ингосстрах в 2017 году собрал премию в размере 1.4 млрд руб. в сегменте страхования грузов

По итогам 2017 года СПАО "Ингосстрах" существенно укрепило позиции в сегменте страхования грузов: объём премии по этой линии бизнеса составил более 1.4 млрд руб. (без учёта входящего перестрахования), что на 7% превышает прошлогодний результат. При этом компания также усилила присутствие на региональном рынке, сообщается в пресс-релизе "Ингосстраха".



Важно, что положительные результаты были достигнуты в непростых макроэкономических условиях, когда совокупные сборы в целом по рынку сократились примерно на 7% по сравнению с 2016 годом. Несмотря на это, Ингосстраху в 2017 году удалось увеличить долю рынка до 7.7% (против 6.7% в 2016 году).



За прошедший год было привлечено немало новых клиентов, среди которых ведущие игроки фармацевтического, пищевого рынков, крупные автомобильные производители, а также экспортеры зерна, сельскохозяйственной продукции, импортеры дорожно-строительной техники и другие.



В сегменте страхования выставочных и ценных грузов наблюдалась тенденция роста спроса на страхование инкассаторских услуг, а также страхование выставочных грузов, обусловленное повышенным интересом к российскому искусству. За прошедший год были застрахованы крупнейшие выставочные проекты, самым значимым из которых является выставка "Сокровищница Нукуса", организованная в ГМИИ им. А.С. Пушкина. Также были застрахованы все выставки в рамках юбилейного проекта "Окна в Россию. Шедевры семи поколений", который Ингосстрах реализовывал совместно с Государственной Третьяковской галереей и Институтом русского реалистического искусства.



"Стратегической целью Ингосстраха в 2017 году по линии страхования грузов было не только расширение сотрудничества с постоянными и новыми страхователями, но и совершенствование качества оказываемых услуг за счет оптимизации внутренних процессов, внедрения передовых технологий обслуживания и взаимодействия, – комментирует начальник управления страхования грузов компании Ингосстрах Андрей Ерофеев. – Приоритетными шагами в данном направлении стали успешная реализация пилотного проекта по созданию с партнером-экспедитором единой площадки, позволяющей осуществлять продажи в онлайн-режиме, а также запуск системы личного кабинета клиентов для упрощения и ускорения технического взаимодействия".



Ещё один ключевой фактор успешной деятельности – неукоснительное выполнение Ингосстрахом всех взятых на себя обязательств, что неоднократно подтверждалось оперативным и профессиональным урегулированием крупных убытков. В 2017 году по линии страхования различных видов грузов было выплачено 280 млн руб. (без учёта выплат по входящему перестрахованию). Среди наиболее значимых выплат, осуществленных компанией в прошедшем году, возмещение в размере 48,9 млн руб., выплаченное в связи с полной утратой груза пшеницы в результате гибели теплохода в Чёрном море. Ингосстрах выплатил 12.7 млн руб. по убытку, связанному с полной гибелью груза в результате пожара на транспортном средстве; 5 млн руб. было возмещено компанией по факту повреждения груза в связи с пожаром на складе.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 25.04.2018