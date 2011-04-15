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25/04/2018
13:46

Mail.Ru Group приобрела 51% акций разработчика мобильных игр BIT.GAMES

Mail.Ru Group приобрела 51% акций разработчика мобильных игр BIT.GAMES. Об этом сообщается в пресс-релизе Mail.Ru.

Команда разрабатывает мобильные и социальные игры, а стала известной благодаря игре "Домовята", в которую играли более 10 млн пользователей социальных сетей России. Сейчас студия разрабатывает мобильную экшн-RPG "Гильдия героев". Игра уже набрала около 7 млн установок по всему миру, а за последний год (с марта 2017 по март 2018) её ежемесячная выручка выросла больше чем в 10 раз и превысила $1 млн.

BIT.GAMES, как и раньше, продолжит самостоятельно работать над "Гильдией Героев". При этом команда Игрового направления Mail.Ru Group окажет студии экспертную поддержку для дальнейшего масштабирования проектов и откроет доступ к своим ресурсам в области разработки, аналитики и маркетинга.

Ранее BIT.GAMES уже сотрудничала с Mail.Ru Group — в декабре 2017 года со студией начало работать инвестиционное подразделение Mail.Ru Games Ventures. Команда получила не только инвестиции для развития проекта, но и маркетинговую и юридическую поддержку.

Студия BIT.GAMES была основана в 2002 году и занималась разработкой сайтов и веб-сервисов на заказ. Игры начали создавать в 2007 году. Сегодня в штате компании работают более 70 человек. В активе студии такие игры, как "Гильдия Героев", "Домовята", "Cinderella Story" и другие.

Mail.Ru Group Limited - холдинговая компания для ряда дочерних компаний, включая российские операционные компании.

Чистая прибыль Mail.Ru Group по МСФО за первое полугодие 2017 года выросла на 18.5% до 6.812 млрд руб. Остаток денежных средств на счетах по состоянию на 30 июня 2017 года составил 8.597 млрд руб.


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