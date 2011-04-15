ЦБ выявил недобросовестную практику в деятельности ряда кредитных потребительских кооперативов

Банк России выявил недобросовестную практику в деятельности некоторых кредитных потребительских кооперативов (КПК): в ряде случаев пайщики, заключив договор передачи личных сбережений, получают от кооператива "в подарок" определённую сумму денег, помимо начисленных процентов. Таким образом, общий размер выплат пайщику превышает допустимый размер процентных выплат за использование кооперативом привлеченных средств. По мнению регулятора, такая практика несет существенные риски нарушения прав пайщиков КПК и может негативно повлиять на финансовую устойчивость организации. Об этом говорится в сообщении ЦБ со ссылкой на выступление заместителя руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Елены Ненаховой на заседании Экспертного совета по защите прав потребителей.



Регулятор готовит информационное письмо саморегулируемым организациям, объединяющим кредитные потребительские кооперативы (СРО КПК), с указанием, что в соответствии с базовым стандартом операций на финансовом рынке максимальный размер платы (процентов, компенсации) за использование КПК привлечённых денежных средств пайщика не может превышать 1.8 ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения договора передачи личных сбережений.



В письме СРО КПК предлагается усилить контроль за своими членами и, поскольку данное нарушение носит грубый и умышленный характер, принять меры - вплоть до исключения КПК-нарушителя из членов саморегулируемой организации.



Кроме того, в ходе заседания экспертного совета обсуждалась тема навязывания страховых услуг при кредитовании, в том числе путем присоединения заемщика к договору коллективного страхования, а также проблема мисселинга - продажи кредитными организациями небанковских финансовых продуктов клиентам без должного информирования об особенностях таких продуктов и связанных с ними рисках.



Участниками совета было предложено использовать уже существующие правовые механизмы для ограничений мисселинга страховых продуктов, а также обсудить устранение правовых оснований, используемых для навязывания таких продуктов, и возможное введение стандартов на этом рынке.



В настоящее время Банк России во взаимодействии с саморегулируемой организацией (СРО) страховщиков и банковскими объединениями обсуждает распространение базового стандарта защиты прав потребителей услуг страхового рынка на деятельность агентов, в том числе кредитных организаций, продающих страховые продукты. Стандарт регламентирует требования к деятельности агентов и их ответственности, которая должна быть предусмотрена со стороны страховых компаний, а регулятор и СРО смогут проверить его выполнение.



В зависимости от тяжести выявленных нарушений ответственность может заключаться в расторжении договора и возмещении ущерба в порядке, установленном договором. Ожидается, что дорожную карту предлагаемых изменений в этой области Банк России обсудит с банковским и страховым сообществом уже в июне.



Председатель экспертного совета, глава движения "За права заемщиков" Общероссийского народного фронта Виктор Климов сообщил членам экспертного совета о существующих пробелах в правовом регулировании займов под залог недвижимости, приводящих к тому, что ипотечные займы в настоящее время может выдавать любое юридическое или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), не поднадзорное Банку России. В ряде случаев это приводит к нарушению прав заемщиков и потере ими жилья, причем доказать факт недобросовестных действий со стороны кредитора бывает довольно сложно при наличии собственноручных подписей пострадавших на договорах.



В ходе обсуждения представители регулятора сообщили собравшимся, что в настоящее время Банк России совместно с Минфином России, членами Госдумы и Совета Федерации РФ подготовил поправки в существующее законодательство, ограничивающие круг лиц, имеющих право выдавать как ипотечные займы, так и потребительские кредиты/займы, исключительно финансовыми организациями, поднадзорными регулятору или определенными АИЖК (ДОМ.РФ). Согласно предложениям Банка России, даже однократная выдача такого кредита/займа будет запрещена лицам или организациям, не имеющим соответствующего статуса, а если доход кредитора в результате выдачи кредита/займа превысит определенный порог, к нелегальному кредитору сможет применяться и уголовная ответственность.



Это поможет решить проблему "черных кредиторов", которые нередко маскируются под микрофинансовые организации. Согласно последним исследованиям ВЦИОМ, большинство россиян не имеют четкого представления о том, где и кем выдаются микрозаймы.



"AK&M" от 25.04.2018