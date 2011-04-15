Кабмин уточнил требования энергоэффективности к объектам госзакупок

Правительство РФ уточнило требования энергоэффективности к объектам госзакупок. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Перечень товаров, в отношении которых устанавливаются такие требования, скорректирован с учётом разрабатываемых в настоящее время национальных стандартов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.



Кроме того, установлены первоочередные требования энергоэффективности для работ по проектированию, строительству и реконструкции многоквартирных домов, общественных и административных зданий.





"AK&M" от 25.04.2018