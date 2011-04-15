АЛРОСА и AWDC подписали новое соглашение о сотрудничестве

АЛРОСА и Антверпенский мировой алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) 24 апреля в Москве подписали новое, расширенное соглашение о сотрудничестве. Соглашение продолжает позитивный опыт сотрудничества сторон и расширяет область взаимодействия АЛРОСА и AWDC в соответствии с новыми вызовами рынка. Об этом говорится в сообщении компании.



Трёхлетнее соглашение призвано повысить эффективность взаимодействия АЛРОСА и AWDC. В частности, оно предполагает, что компании продолжат обмен информацией по алмазно-бриллиантовому рынку. Кроме этого, стороны договорились о совместном продвижении маркетинговых инициатив, в том числе инициатив видового маркетинга с целью поддержания ценности бриллианта как продукта и стимулирования спроса. AWDC будет поддерживать усилия АЛРОСА и других членов Ассоциации Производителей Алмазов (Diamond Producers Association, DPA). Аналогичную поддержку АЛРОСА и AWDC будут оказывать друг другу по продвижению собственных инициатив обеих сторон.



Большое внимание АЛРОСА и AWDC уделят проблематике незаконного проникновения синтетических камней в оборот натуральных алмазов и бриллиантов. Стороны договорились совместно продвигать и защищать порядок раздельной продажи алмазов и синтетических камней и продукции из них, включая поддержку общеотраслевых инициатив. Также AWDC обеспечит возможность всесторонних проверок и поддержит продвижение аппаратов для детекции синтетики, в том числе технологии, разработанной АЛРОСА - Diamond Inspector.



Стороны будут поддерживать работу в рамках Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC) по завершению реформы Системы гарантий WDC, а также поддерживать работу организации как представителя отрасли в составе Кимберлийского Процесса.



"Бельгия является крупнейшим мировым центром алмазной торговли и крупнейшим торговым партнёром АЛРОСА. Только в прошлом году АЛРОСА поставила компаниям из Бельгии алмазное сырьё на сумму более $2 млрд. Из 55 долгосрочных клиентов компании, покупающих алмазы ювелирного качества, 21 компания представляет Бельгию. Поэтому, безусловно, мы заинтересованы в сотрудничестве с этим рынком и его отраслевыми организациями. AWDС является давним и надёжным партнёром АЛРОСА, обладает колоссальным опытом работы, и я уверен, что новое соглашение о сотрудничестве позволит нам ещё сильнее укрепить наше взаимодействие и направлять совместные усилия на развитие нашей отрасли", - сказал генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов.



"АЛРОСА и AWDC связывает более чем 15 лет сотрудничества. Сегодня АЛРОСА - это крупнейший в мире поставщик алмазного сырья, на долю компании приходится 31% алмазной торговли Антверпена по объёмам и 21% по стоимости. Мы высоко ценим существующий опыт взаимодействия с российской стороной и с АЛРОСА, и будем стремиться к дальнейшему укреплению нашего сотрудничества и совместной работе для развития алмазно-бриллиантовых рынков России и Бельгии", - отметил генеральный директор AWDC Ари Эпштейн.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



"AK&M" от 25.04.2018