Чистая прибыль НОВАТЭКа по МСФО в I квартале упала на 39.3% до 43.1 млрд руб.

Чистая прибыль НОВАТЭКа по МСФО в I квартале 2018 года упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 39.3% до 43.1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении НОВАТЭКа.



Без учёта эффекта от курсовых разниц, а также единовременной прибыли от выбытия долей владения в совместных предприятиях, нормализованная прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась до 46.9 млрд руб. (15.56 руб. на акцию) или на 5.8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Выручка от реализации составила 179.4 млрд руб., а нормализованный показатель EBITDA 76.3 млрд руб., что представляет собой увеличение на 16% и 11.9% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост выручки и нормализованного показателя EBITDA в основном связан с запуском производства СПГ на первой очереди завода "Ямала СПГ" в конце 2017 года и ростом средних цен реализации жидких углеводородов и природного газа.



Объём реализации природного газа составил 20.3 млрд куб. м, увеличившись на 8.1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м.



Чистая прибыль ПАО "НОВАТЭК" по МСФО в 2017 году уменьшилась на 39.3% до 156.4 млрд руб. Выручка от реализации составила 583.2 млрд руб., а нормализованный показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составил 256.5 млрд руб.



"AK&M" от 25.04.2018