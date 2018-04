Газпром построит четыре газопровода в Карелии

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков обсудили ход выполнения соглашения о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



В частности, речь шла о развитии газификации региона. Отмечено, что в 2007-2017 годах Газпром инвестировал в газификацию Карелии 9.6 млрд руб. Построено 13 газопроводов протяженностью 377.4 км, в том числе три из них — в 2017 году. На 1 января 2018 года уровень газификации региона составил 6.8%.



В текущем году компания направляет на газификацию Карелии 1.45 млрд руб. Планируется приступить к реализации проектов строительства ряда объектов в Питкярантском районе: газопровода-отвода и газораспределительной станции "Питкяранта", а также трёх межпоселковых газопроводов от неё. Это позволит подать сетевой газ в г. Питкяранта, п. Импилахти, д. Койриноя, д. Леппясита, д. Ряймяля, п. Салми, д. Сумериа и д. Ууксу.



Кроме того, продолжается проектирование газопровода-отвода "Волхов — Сегежа — Костомукша" и межпоселковых газопроводов в Лахденпохском, Питкярантском, Пудожском и Сортавальском районах.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.





"AK&M" от 25.04.2018