А.Миллер и М.Ведерников обсудили ход газификации Псковской области

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников обсудили текущие вопросы сотрудничества. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



В частности, была рассмотрена работа по газификации области. В течение 2005-2017 годов Газпром построил в регионе 13 межпоселковых газопроводов общей протяжённостью 275.4 км. Суммарный объём инвестиций компании в развитие газификации Псковской области составил 3.67 млрд руб. За это время уровень газификации региона был увеличен до 43.6% с 32.8%.



В 2018 году объём финансирования работ по газификации области составит 211 млн руб. Планируется завершить строительно-монтажные работы по двум газопроводам: к г. Остров, д. Заньково и д. Смоленка Островского района и к д. Борки, д. Булынино, п. Дорожный, д. Купуй, д. Полибино и д. Поречье Великолукского района.



Предполагается начать строительство двух газопроводов. Они создадут возможность для газификации д. Корнилово, р. п. Кунья и д. Ущицы Куньинского района, д. Вышгородок Пыталовского района. Кроме того, компания ведет проектирование четырёх газопроводов в Невельском, Новоржевском, Новосокольническом и Пушкиногорском районах.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.



"AK&M" от 25.04.2018