Роснефть вступила в Европейскую битумную ассоциацию

Компания Rosneft Deutschland GmbH, дочернее предприятие ПАО "НК "Роснефть", вошла в состав ключевых компаний-участников Европейской ассоциации производителей битума - Eurobitume. Новые члены были приняты в ассоциацию в рамках Весенней встречи Eurobitume в Брюсселе.



Деятельность Eurobitume включает разработку и координацию позиций представителей битумной отрасли по ключевым техническим и регуляторным вопросам, а также в сфере охраны здоровья, окружающей среды и безопасности.



Ключевыми целями организации являются - рациональное, эффективное и безопасное использование битумных продуктов. Ассоциация взаимодействует с законодательными и правительственными органами в области разработки и поддержки испытательных программ и стандартов безопасности, а также обеспечения высочайших стандартов качества в битумном бизнесе.



Развитие премиальных каналов сбыта нефтепродуктов, в том числе битумного, является одним из приоритетных направлений для Роснефти. В частности, компания активно развивает производство и реализацию собственного продукта - полимерно-битумного вяжущего (ПБВ) "Альфабит", улучшающего качество дорожного покрытия. Объём продаж этого высокомаржинального продукта Роснефтью в 2017 году вырос на 70%. Rosneft Deutschland также адаптировала рецептуру битумного продукта "Альфабит" для продаж ПБВ в Германии.



Роснефть – третий по величине игрок на немецком рынке нефтепереработки с общим объемом мощностей около 12.5 млн т в год, что составляет более чем 12% всех нефтеперерабатывающих мощностей Германии. Операционная деятельность осуществляется дочерним предприятием Rosneft Deutschland GmbH.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.



"AK&M" от 25.04.2018