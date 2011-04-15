Накопленная добыча на Мессояхе превысила 5 млн т нефти

АО "Мессояханефтегаз", совместное предприятие Роснефти и "Газпром нефти", добыло на Восточно-Мессояхском месторождении 5-миллионную тонну нефти. Для достижения этого результата потребовалось немногим более полутора лет промышленной эксплуатации самого северного нефтегазоконденсатного промысла России на материке, сообщается на сайте Роснефти.



Суточная добыча нефти на Мессояхе составляет более 11.6 тыс. т нефти. Разработку трудноизвлекаемых запасов предприятие ведет с использованием широкого спектра инструментов интенсификации притока и методов высокотехнологичного бурения.



Сегодня на Восточной Мессояхе действуют порядка 210 эксплуатационных нефтяных скважин, 14 из которых построены по технологии "фишбон" и представляют собой конструкцию с множественными ответвлениями от горизонтального ствола. До конца 2018 года Мессояханефтегаз планирует пробурить на промысле ещё более 20 скважин "фишбон", а также более 90 горизонтальных скважин с обсаженными стволами.



АО "Мессояханефтегаз" – совместное предприятие ПАО "Газпром нефть" (оператор проекта) и ПАО "НК "Роснефть", которому принадлежат лицензии на разведку и разработку группы Мессояхских нефтегазоконденсатных месторождений – Восточно-Мессояхского и Западно-Мессояхского.



По разведанным запасам углеводородов месторождения относят к уникальным. Проект реализуется в условиях ограниченного доступа к транспортной и промышленной инфраструктуре. Старт эксплуатации Восточно-Мессояхского месторождения 21 сентября 2016 года в режиме телемоста дал президент России Владимир Путин.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.



"AK&M" от 25.04.2018