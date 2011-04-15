Контрактная система в сфере закупок требует оптимизации, заявляет Счётная палата

Контрактная система в сфере закупок требует оптимизации. Об этом говорится в сообщении Счётной палаты по результатам мониторинга развития системы государственных и корпоративных закупок в РФ.



По итогам 2017 года Счётной палатой выявлено 2.178 тыс. нарушений при осуществлении государственных закупок в рамках 44-ФЗ (включая открытые сведения, информацию ограниченного доступа и сведения, составляющие государственную тайну) на 104.6 млрд руб. В 2016 году было выявлено 823 нарушения законодательства в сфере закупок на 48.8 млрд руб. Рост количества выявленных нарушений связан с завершением формирования методической базы по проведению аудита в сфере закупок, увеличением количества контрольных мероприятий и объектов контроля, а также с увеличением открытости информации, размещаемой в единой информационной системе в сфере закупок.



К наиболее типичным нарушениям законодательства в сфере закупок можно отнести нарушения при приёмке и оплате поставленных товаров (работ, услуг), не соответствующих условиям контрактов; нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком; неприменение мер ответственности по контракту; внесение изменений в контракт с нарушением требований, установленных законодательством.



Контрольно-счётными органами регионов за этот же период выявлено более 34 тыс. различных нарушений в сфере закупок на 35 млрд руб.



В 2017 году объём закупок, размещённых в открытой части единой информационной системы в сфере закупок, составил 7.1 трлн руб. Это на 11.4% выше уровня 2016 года. Экономия бюджетных средств по итогам осуществления закупок в рамках 44-ФЗ составила 6.7% (9.9% в 2016 году), среднее количество заявок участников - 2.97 заявки на один лот.



Продолжается рост объёма закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (объявлено более 1.1 млн закупок на 2.5 трлн руб., прирост составляет 30.5% к уровню 2016 года). Значительный прирост объёма закупок у СМП и СОНО по сравнению с 2016 годом произошёл в основном за счёт роста объёма закупок, в которых такие организации были привлечены в качестве субподрядчиков, соисполнителей, а не за счёт прямых закупок.



Наметилась тенденция снижения доли закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (с 20.1% до 18.8%). Вместе с тем, с учётом несостоявшихся закупок доля закупок у единственного поставщика высока - 59.4%.



Мониторинг Счётной палаты выявил сложность правового обеспечения контрактной системы в сфере закупок. С момента принятия 44-ФЗ в него было внесено 48 изменений, а также принято более 100 подзаконных актов. На практике это затрудняет правоприменение законодательства о контрактной системе.



"Законодательством о контрактной системе в сфере закупок на каждом этапе осуществления закупки предусмотрено формирование заказчиком значительного количества документов, что на практике приводит к дополнительным трудовым и материальным затратам не только заказчиков, но и участников закупки", - отметил аудитор Максим Рохмистров.



Анализ подзаконных актов показал, что в ряде случаев по одному вопросу принимается несколько подзаконных актов. Например, по нормированию и планированию закупок принято шесть актов Правительства РФ, при этом ряд их положений дублируют друг друга (в части определения цен закупаемых принтеров, транспортных средств, мебели и ряда других товаров).



Счётная палата считает необходимым провести анализ законодательства о контрактной системе в сфере закупок и сформировать план мероприятий в целях оптимизации законодательства в части нормирования и планирования закупок и минимизации документов, формируемых заказчиками при осуществлении закупок.



Установлены недостатки контроля в сфере закупок. Контроль в сфере закупок представляет собой многоуровневую систему. Так, на федеральном уровне контроль в сфере закупок осуществляется ФАС и Федеральным казначейством, а также их территориальными органами. На региональном и муниципальном уровне может быть создан как самостоятельный контрольный орган в сфере закупок, так и контрольные функции могут быть частью иных полномочий органов власти.



Установленный срок привлечения к ответственности за нарушения в сфере закупок (1 год с момента совершения) позволяет заказчикам избегать ответственности за нарушения, связанные с неразмещением или нарушением сроков размещения информации в ЕИС. Такие нарушения не являются предметом жалоб участников закупок на действия (бездействие) заказчиков и могут быть выявлены в рамках планового контроля, который не может быть реализован в отношении всех заказчиков и не позволяет привлечь их к ответственности в связи с истечением сроков давности.



В связи с выявленными недочётами Счётная палата предлагает разработать стандарт осуществления контроля в сфере закупок и рекомендовать его использование на региональном и муниципальном уровнях, при необходимости подготовить предложения по внесению изменений в Федеральный закон N 44-ФЗ. А также предлагается внести изменения в часть 1 статьи 4.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях в части увеличения срока давности привлечения к ответственности за нарушения законодательства в сфере закупок.



Кроме того, существующее разграничение полномочий федеральных контрольных органов в сфере закупок, когда ФАС осуществляет контроль на этапе проведения процедур закупок, а Федеральное казначейство при планировании закупок и исполнении контрактов, не позволяют увидеть целостную картину нарушений в сфере закупок.



Счётная палата предлагает разработать открытый для пользователей функционал ЕИС, позволяющий в автоматизированном режиме структурировать и систематизировать нарушения, выявляемые органами контроля в сфере закупок. А также создать в ЕИС открытый функционал автоматизированного анализа и контроля, позволяющий выявлять и предупреждать процедурные нарушения в сфере закупок, а также выстроить в ЕИС подсистему фиксации последовательности этапов работы заказчиков, обеспечив при этом блокировку их недобросовестных действий.



"AK&M" от 25.04.2018